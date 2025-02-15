Tartışmalı CHP Kurultayı’na Lütfü Savaş’tan iptal davası!

CHP Kurultayı'nın şaibeli olduğuna ilişkin iddialar tartışmaların odağında olmaya devam ederken Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kurultayın iptali için dava açtı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İPTAL DAVASI

Tartışmalı CHP Kurultayı'nda Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Lütfü Savaş, şaibeli kurultayın iptali için dava açtı.

"PARA TEKLİF EDİLDİ" İDDİASI

Dün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ç'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığına ilişkin şikayeti üzerine, 19 Kasım 2023'te başvuruyu aldı ancak yetkisizlik kararı vererek 22 Aralık 2023'te dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına, oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürdü.

KILIÇDAROĞLU: YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMALI

Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili açıklamada bulunarak CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirtmiş ve "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." demişti.