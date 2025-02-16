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Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e 'atma Ziya' videolu yanıt! "Türk siyasetinin Ziya'sı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 18:40 Güncelleme: 16.02.2025 19:08
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Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’atma Ziya’ videolu yanıt! Türk siyasetinin Ziya’sı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı. Sosyal medya hesabından Yeşilçam sinemasından 'Atma Ziya' repliklerini içeren bir videolu paylaşım yapan Bakan Kurum, “Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya’sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum” dedi.

Bakan Kurum, Özgür Özel'in bir televizyon kanalında Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile kendisi arasında geçtiğini iddia ettiği tartışmayı yeşilçam repliğiyle yalanladı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Bakan Kurum sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da…

Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’atma Ziya’ videolu yanıt! Türk siyasetinin Ziya’sı

"NASIL BİR UYDURMA"
Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor.

Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’atma Ziya’ videolu yanıt! Türk siyasetinin Ziya’sı

"ÖZGÜR ÖZEL TÜRK SİYASETİNİN ZİYA'SI"
Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.

BEĞENİ TOPLADI
Kurum'un paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’atma Ziya’ videolu yanıt! Türk siyasetinin Ziya’sı Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’atma Ziya’ videolu yanıt! Türk siyasetinin Ziya’sı Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e ’atma Ziya’ videolu yanıt! Türk siyasetinin Ziya’sı
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