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Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 19:08 Güncelleme: 25.02.2025 19:29
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Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Vucic’in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye'nin Sırbistan'da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ!

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Erdoğan görüşmede, Vucic'in 8 Şubat'ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

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Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü! Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü!
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