Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan net mesaj: Ana hedefimiz enflasyonu düşürmek

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde, kongreye davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'da mukim büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri onuruna akşam yemeği düzenledi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Halkın iradesiyle kurulmuş olan AK Parti adil ve serbest seçimlerle birlikte hükümete gelmiştir ve vatandaşlarımız hükümeti bizlere emanet etmiştir. Son 23 sene içerisindeki bunun 22 yılı AK Parti hükümetiyle geçmiştir. Bu yolculuğun her bir anı hizmetle ve halkımız için büyük başarılara imza atmakla geçmiştir" diye konuştu.

"BİZİM VİZYONUMUZ TÜRKİYE'NİN İLERLEMESİDİR"

AK Parti'nin, vizyonunun Türkiye'nin ilerlemesi olduğunu söyleyen Yılmaz, "AK Parti adalete adanmış ahlaki dürüstlük ilkesiyle çalışan, adillik, hakkaniyet ve herkes için daha iyi bir gelecek vizyonuyla çalışan bir partidir. Ve bizim vizyonumuz Türkiye'nin ilerlemesidir. Bu da AK Parti hükümeti sayesinde, AK Parti yönetimi sayesinde gerçekleşmiştir. İhtiyaç sahibi olan baskı altında olan bütün halkların da bu noktada destekçisi olmuşuzdur ve bunların bu insanların da hepsi derin değerlerine bağlı ve küresel arenada da hak ettiği yeri alan bir Türkiye inancıyla hareket etmekteyiz" ifadelerini kullandı.



Pandemi ve depremin etkilerine rağmen Türkiye'nin birçok sektörde emin adımlara ilerlediğini söyleyen Yılmaz, "Pandemi, bölgesel çatışmalar, savaşlar ve yıkıcı depremler olmasına rağmen ki 2023 yılında yaşadığımız deprem yüzyılın felaketi, asrın felaketi olarak tanımlanıyor. Bunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz. Doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar bir maliyeti ortaya çıkarmış olan bu depremlere rağmen Türkiye direnç ve dayanıklılığını tekrar ortaya koymuştur. Bu nokta da bizler kilit sektörlerde imalat sektörü, turizm, inşaat, savunma gibi sektörlerde emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" sözlerini söyledi.

"BİZİM PROGRAMIMIZ İÇERİSİNDEKİ ANA HEDEFİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

En büyük hedeflerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bizim programımız içerisindeki ana hedefimiz enflasyonu düşürmek ki şu anda nispeten yüksek. Bu bizim birinci önceliğimiz. Aynı zamanda da istikrarlı ve kapsayıcı bir şekilde büyümeye devam etmek. Çünkü bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz, bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz ve bunların yanı sıra yeni önceliklere de yerimiz var. İki tane önemli önceliğimiz var bu noktada. Bir tanesi imalatı, büyümeyi ve istihdamı artırmak, diğeri de Sosyal refahı artırabilmek ama bunlar kısa vadeli hedefler değil" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'IN İFADESİYLE DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Uluslararası kurumların zayıfladığını ve zayıflatıldığını gördüklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Maalesef hem siyasi hem de ekonomik anlamda karşı karşıya kaldığımız şu anda uluslararası değerlerin yozlaştığı, uluslararası kurumların işe yaramadığının çok önemli bir göstergesi ve uluslararası kurum ve düzenlerin bir çözüm getirmediğini gösteriyor. Çünkü birçok alanda bizler izole yaklaşımlar görüyoruz. Bizler uluslararası kurumların zayıfladığını ve zayıflatıldığını görüyoruz ki bu iyi bir şey değil. Bu tüm dünya için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifadesiyle dünya beşten büyüktür. Bu sadece kurumsal bir yapı ile alakalı değil, Birleşmiş Milletlerin kurumsal yapısı ile alakalı değil. Bu çok daha adil bir dünya için bir çağrı. Bu daha hakkaniyetli bir dünya düzeni için bir çağrıdır" ifadelerine yer verdi.

"YARIN PARTİ İÇİ DEMOKRASİMİZİN MİHENK TAŞI OLACAK KONGREMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ise, "Millete ve insanlığa hizmet etme ilkesiyle kurulan AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi 22 yıl boyunca başarıyla yönetmiş, kuruluşunun 23. yılını kutlamaktadır. Yarın, parti içi demokrasimizin mihenk taşı olacak Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu anlamlı günde, sizleri kongremizde ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

"AK PARTİ'NİN HER KONGRESİ, GELECEĞİN MANİFESTOSU NİTELİĞİNDEDİR"

AK Parti'nin her kongresinin gelecek için bir manifesto niteliği taşıdığını söyleyen Sarıkaya, "AK Parti'nin her kongresi, geleceğin manifestosu niteliğindedir. Köklü mirasından güç alan AK Parti, şanlı geçmişine ve derin tarihine saygı duyarak, geleceği şekillendirmek ve daha adil ve hakkaniyetli bir dünya kurmak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır" diye konuştu.



Türkiye ve AK Parti'nin uluslararası diplomaside kilit rol oynadığını söyleyen Sarıkaya, "Türkiye ve AK Parti, kıtalar arasında barış köprüsü olarak, uluslararası diplomaside kilit bir rol oynamaya devam etmekte, Somali'den Ukrayna'ya, Gazze'den Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada küresel uzlaşı çabalarına öncülük etmektedir" ifadelerini kullandı.