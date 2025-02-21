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Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.02.2025 17:13
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Erzincan’da silah kaçakçılığı operasyonu

Erzincan'da polisin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, H.G, T.İ, İ.K, C.P, A.T. ve T.İ'nin ikametlerindeki aramada, ruhsatsız 2 tüfek, 5 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ve 18 bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Erzincan’da silah kaçakçılığı operasyonu Erzincan’da silah kaçakçılığı operasyonu Erzincan’da silah kaçakçılığı operasyonu
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