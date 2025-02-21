Erzincan’da silah kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda ekipler, H.G, T.İ, İ.K, C.P, A.T. ve T.İ'nin ikametlerindeki aramada, ruhsatsız 2 tüfek, 5 tabanca ile bu silahlara ait mühimmat ve 18 bıçak ele geçirdi.



Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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