Gündem Rusya-Ukrayna savaşı! Bakan Fidan Lavrov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Güney Afrika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç ele alındı.