Bakan Fidan’dan iki devletli çözüm vurgusu: Filistin toprakları müzakere konusu bile değil

Bakan Fidan'dan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda önemli mesajlar | Fotoğraf-AA

SURİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI MESAJI

Suriye'deki son gelişmelerin umut verdiğini kaydeden Fidan, şöyle konuştu:

"Kapsayıcı ve temsili bir geçiş sürecine yönelik anlamlı adımlar atılmaktadır. Tüm etnik ve dini gruplara eşit muamele edilmesi konusunda kesin bir kararlılık söz konusudur. Terörizmle mücadeledeki kararlılık, sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir. Bölge ülkelerinin endişeleri ele alınmaktadır. Kimyasal silahların kontrolü bir öncelik olmaya devam etmektedir. Suriye'nin toparlanmasının anlamlı bir şekilde ilerleyebilmesi için yaptırımların önkoşulsuz olarak kaldırılması gerekmektedir."

UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Ukrayna'da diplomasinin tek yol olmaya devam ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bir taraftan diplomatik bir çözümü savunurken, aynı zamanda Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi de sürdürüyoruz. Afrika, siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik ve insani alanlarda yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Afrika'nın artan küresel etkisini memnuniyetle karşılıyor ve Afrika Birliği'yle stratejik ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Türkiye, Afrika'nın küresel düzende hak ettiği yeri savunmaya ve çok taraflı sistemde sesinin daha çok duyulmasını sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.