ABD'nın Ukrayna planı ne? Trump Zelenskiy'e adisyonu kesti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 23 24 Şubat'ta Ankara'da olacak. 26-27 Şubat'ta ise Ankara'ya Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Matviyenko geliyor. Öte yandan ABD’nin Ukrayna planları da konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
Dünyanın yakından takip ettiği önemli ziyaretler yapılıyor. Riyad'da Amerika ve Rusya Dışişleri Bakanlığı buluşması, Paris'te Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna gündemiyle acil toplanması sıcak gündemler arasında yerini aldı. tı,
ABD Başkanı Trump'ın Zelenskiy açıklamaları da oldukça dikkat çekti. Trump, "Zelensky'ye diktatör" dedi ve seçim yapmadığını söyledi. Pentagon'da 2014 sınırlarına dönülmesi artık zor diyor ve Kırım'ı gözden çıkarmış gibi görünüyor. Putin'in tezleri gerçeğe dönüyor. Peki dünyayı neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün'e katılan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
TRUMP SEÇİM VAADİ
Doç. Dr. Kemal Olçar: Trump'ın Amerikan seçim öncesinde söylediği bir şeyler vardı bu konuda. Trump'ın 'Doğu Avrupa'da çıkan Ukrayna, Rusya Federasyonu arasındaki savaşın ben olsaydım hiç çıkmazdı. Ben geldikten sonra madem çıktı, savaş bu noktaya geldi. Ben geldikten sonra bu savaşı sonlandıracağım' tezi vardı. Onun üzerine bir çalışma var.
SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN 3 HAMLE
Trump bu tezini hayata aktarmak için iki hamle yaptı. Bu hamlelerin bir tanesi Avrupa'yı Biden hükümetiyle iş birliği yaptığına düşünerek Avrupa devletlerinin Ukrayna'ya aktarmış olduğu yardımların çok da doğru olmadığı tezini bir şekilde Avrupalılar aktarmak. Onun üzerine işte bir toplantı yapıldı Paris'te. İkinci hamlesi doğrudan Rusya'ya hitap ediyor. Rusya'ya da, Putin'e de şunu söyledi; bu savaş bitsin ne olursa olsun bitsin. Koşulsuz bu konuda ben sana destek vereceğim.
Hatta bana göre bir üçüncü hamle daha vardı bu konuda. O da doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef alan bir görüş ya da tez. O da Zelenski'yi mevcut kararlarından dolayı şiddetli eleştirdi. Sen Rusya'nın zamanında senden istediği talepleri iş birliği içerisinde gerçekleştirseydin bu savaş asla olmazdı. Bu kadar toprağı bu kadar personeli bu kadar nüfusu kaybetmezdin. 3 tane hamle. Biri Avrupa'ya, biri Rusya'ya, biri Ukrayna'ya.
YARDIMLARIN PARASINI İSTİYOR
Amerika Birleşik Devletleri bütçesinden çok fazla pay ayırmadan yaklaşık Ukrayna tezlerine göre 60 milyar dolar Amerikan tezlerine göre 200 milyar dolarlık bir paket yardım aktarıldı. Dolayısıyla Trump bu ödemiş olduğu Amerikan halkının ödemiş olduğu bu parayı ya da ayni yardımları, silah, mühimmat vesaire gibi birtakım malzemeler karşılığında yapmış olduğu yardımların karşılığını talep ediyor. Sonrası için değil öncesi için bir talep olarak geliyor.
TRUMP ADİSYONU KESTİ
Diyor ki; ben senin yeraltı kaynaklarından özellikle değerli madenleri bulmak, aramak bir şekilde çıkartmak, işletmek ve pazarlamak istiyorum. Dolayısıyla bu bir tahsilat. Trump'ın bakış açısına göre Zelenski'ye aslında düşen şey şuydu; Evet koşulsuz sen de gel benim kaynaklarımı al. Hatta liman talep etmişti biliyorsunuz. Limanlardan kastettiği çok büyük ihtimalle Odessa Limanı'nın işletilmesini talep ediyor. Kaynakların çıkartılmasını ve dağıtımını talep ediyor. Bu şimdi Amerikan halkının Ukrayna'ya vermiş olduğu tırnak içerisindeki desteğin karşılığı olan bir makbuz diyelim. Bir adisyon.
BATI'NIN YAZDIKLARI NE?
Onun için Trump bunu Zelenski'ye dayatarak bunu istemeyen Zelenski hükümetini ortadan kaldırmak suretiyle bir cezalandırma yoluna gidiyor. Burada Trump'ın Ukrayna bölgesindeki birtakım kayıplarını göze alarak Putin'le masaya oturup anlaşmasının sebebi şu; Burada der ki Ukrayna artık benim için Amerika için çok da kıymeti olmayan bir coğrafya. Putin burada istediğini yapsın. Bunu nereden anladık? Batı yazımlarından anladık. Batı yazımları diyor ki artık Putin'in Ukrayna'sından söz etmemiz gerekiyor. Yani artık Ukrayna'nın belki de en azından müzahir bir rejim ya da hükümet kurmak suretiyle Putin'in kontrolüne tamamen verebiliriz anlamı çıkıyor burada.
UKRAYNAYI 3'E BÖLME PLANI
Eğer Ukrayna birkaç parçaya bölünürse bir parçasının Avrupa'nın elinde kalması bir parçasının Rusya'nın elinde kalması bazı parçalarının da otonomik olmasını ön görüyorlar. Bu çok kritik bir paylaşım. Çünkü bu bölgede dikkat edin. ukrayna'nın Harkiv merkezli olan bir bölgesi var. Kiev'in yarısı da bu tarafta kaldı doğuda. Bu bölge belki bir rejim olacak. Donbass, Zaporijya, Mayrohol, Herson, Kırım gibi bölgeler direkt Rus toprağı olacak. Nehrin batısı ise Avrupa'nın kontrolünde bir rejime sahip olacak.