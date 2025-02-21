ABD’nın Ukrayna planı ne? Trump Zelenskiy’e adisyonu kesti

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SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN 3 HAMLE

Trump bu tezini hayata aktarmak için iki hamle yaptı. Bu hamlelerin bir tanesi Avrupa'yı Biden hükümetiyle iş birliği yaptığına düşünerek Avrupa devletlerinin Ukrayna'ya aktarmış olduğu yardımların çok da doğru olmadığı tezini bir şekilde Avrupalılar aktarmak. Onun üzerine işte bir toplantı yapıldı Paris'te. İkinci hamlesi doğrudan Rusya'ya hitap ediyor. Rusya'ya da, Putin'e de şunu söyledi; bu savaş bitsin ne olursa olsun bitsin. Koşulsuz bu konuda ben sana destek vereceğim.

Hatta bana göre bir üçüncü hamle daha vardı bu konuda. O da doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef alan bir görüş ya da tez. O da Zelenski'yi mevcut kararlarından dolayı şiddetli eleştirdi. Sen Rusya'nın zamanında senden istediği talepleri iş birliği içerisinde gerçekleştirseydin bu savaş asla olmazdı. Bu kadar toprağı bu kadar personeli bu kadar nüfusu kaybetmezdin. 3 tane hamle. Biri Avrupa'ya, biri Rusya'ya, biri Ukrayna'ya.