Bakan Uraloğlu A Haber'de duyurmuştu! 5G denemesi Galatasaray maçında yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G teknolojisinin stadyumlarda test edileceğini ilk kez geçtiğimiz gün A Haber ekranlarında duyurmuştu. Test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi. Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, 'İlk test Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek.' ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin 2026'da geçmeyi planladığı 5G teknolojisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, test aşamasında olan 5G teknolojisini ilk kez RAMS Park'ta denedi.
Galatasaray ile AZ Alkmaar arasındaki müsabakada ilk kez statta 5G denemesi gerçekleştirildi.
BAKAN URALOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
Bakan Uraloğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İstanbul Havalimanı'mız ve 33 üretim tesisinden sonra 5G artık stadyumlarda da deneyimlenebiliyor. Hızla tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
İNDİRME HIZI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı videoda 5G teknolojisi ile indirme hızının 1000 mbps'in üstüne çıktığı görüldü.
Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.
İLK KEZ A HABER'DE DUYURMUŞTU
Uraloğlu, 5G teknolojisinin stadyumlarda test edileceğini ilk kez A Haber ekranlarında duyurmuştu. Bakan Uraloğlu şunları kaydetmişti: "Şu an Türkiye'nin 34 lokasyonda 5G deneyimleyebiliyoruz. Bir tanesi de İstanbul Havalimanı. İlk kez burada açıklıyorum, dört büyük futbol takımlarımızın statlarında 5G'yi deneyimleyeceğiz. Bu illerde daha çok üretim tesislerinde olacak. İstanbul Havalimanı vatandaşların deneyimleyebileceği bu iller ise üretim tesisleri daha çok."