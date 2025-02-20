Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Doğal gaz ve elektrik faturalarına zam yapılacak mı?

Bakan Bayraktar vatandaşlara müjdeli haberi duyurarak, elektrik ve doğal gaz faturalarına bu kış zam yapılmayacağını belirtti. (AA)

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARINA ZAM KAPIDA MI?

Milyonlarca vatandaş bu kış elektrik ve doğal gaz faturalarında zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ederken Bakan Bayraktar bu soruya da şu şekilde cevap verdi. Bayraktar muhalefet kanadının elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılacak iddialarını kesin bir dille yalanlarken durumun çarpıtıldığını ifade etti.

Bayraktar; "Türkiye'de 42 milyon vatandaşın elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 1.2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek, geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. Bu kışı doğal gaz ve elektriğe zam yapılmadan geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte bir zam olursa bunu enflasyonu göz önüne alarak fiyatlandırma yapacağız." dedi.