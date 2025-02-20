Bakan Bayraktar müjdeyi verdi! Doğal gaz ve elektrik faturalarına zam yapılacak mı?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milyonlarca kişinin merak ettiği doğal gaz ve elektrik faturalarına zam gelecek mi sorusunu yanıtladı. Bakan Bayraktar vatandaşlara müjdeyi verirken 'Bu kışı zam yapmadan geçireceğiz' ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında milyonlarca kişinin merak ettiği "Elektrik ve doğal gaz faturalarında zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar ,vatandaşlara güzel haberi müjdeledi.
"ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KONUSUNDA CİDDİ BİR DESTEĞİMİZ VAR"
Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamalarında akaryakıt ve petrol fiyatlandırmalarına değinerek "Akaryakıt tarafından bir sübvansiyonumuz yok. Burada otomatik fiyatlandırma uygulanıyor. Döviz fiyatlarında petrol veya ürün fiyatlarında değişimler pompaya yansımaktadır. Özellikle devletimizin elektrik ve doğal gaz tarafından vatandaşlarımıza ciddi bir desteğimiz bulunuyor." dedi.
DOĞAL GAZDA YÜZDE 65, ELEKTRİKTE YÜZDE 60'I DEVLETTEN
Bayraktar açıklamalarının devamında devlet tarafından doğal gaz faturalarının yüzde 65'inin karşılandığının altını çizerek "Bin liralık bir doğal gaz faturasının sadece 350 lirasını vatandaşlar ödüyor" dedi.
Öte yandan Bakan Bayraktar, elektrik faturalarında düşük kademedeki 240 kilowatt saate kadar tüketimlerin yüzde 60'ının, 240 kilowatt üzerindeki tüketimlerin ise yüzde 40 oranında devlet tarafından karşılandığını belirtti.
DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARINA ZAM KAPIDA MI?
Milyonlarca vatandaş bu kış elektrik ve doğal gaz faturalarında zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ederken Bakan Bayraktar bu soruya da şu şekilde cevap verdi. Bayraktar muhalefet kanadının elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılacak iddialarını kesin bir dille yalanlarken durumun çarpıtıldığını ifade etti.
Bayraktar; "Türkiye'de 42 milyon vatandaşın elektrik abonesi bulunuyor. Bunların 1.2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek, geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. Bu kışı doğal gaz ve elektriğe zam yapılmadan geçireceğiz. Önümüzdeki süreçte bir zam olursa bunu enflasyonu göz önüne alarak fiyatlandırma yapacağız." dedi.
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