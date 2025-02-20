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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 16:57
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Rize’de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 104,4 gram sentetik uyuşturucu, 36,05 gram metamfetamin, 19,83 gram sentetik ham madde, 2,76 gram skunk, 1,9 gram esrar ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü emniyetten serbest 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Rize’de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı Rize’de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı Rize’de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı
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