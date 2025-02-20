Rize’de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 104,4 gram sentetik uyuşturucu, 36,05 gram metamfetamin, 19,83 gram sentetik ham madde, 2,76 gram skunk, 1,9 gram esrar ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü emniyetten serbest 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.