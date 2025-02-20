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Gemi trafiğine sis engeli! İstanbul Boğazı'nda geçişler durduruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 08:33 Güncelleme: 20.02.2025 08:39
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Gemi trafiğine sis engeli! İstanbul Boğazı’nda geçişler durduruldu

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." bilgisi verildi.

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Gemi trafiğine sis engeli! İstanbul Boğazı’nda geçişler durduruldu Gemi trafiğine sis engeli! İstanbul Boğazı’nda geçişler durduruldu Gemi trafiğine sis engeli! İstanbul Boğazı’nda geçişler durduruldu
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