Ankara Büyükşehir'de adrese teslim 1.5 milyar TL'lik ihale
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser tartışmalarının ardından yeni bir ihale krizi gündemde. Mansur Yavaş yönetiminin, peyzaj çalışmaları kapsamında aynı aileye toplam 1.5 milyar TL değerinde 28 farklı adrese doğrudan ihale verdiği ortaya çıktı. İhalenin verildiği firmanın iflasın eşiğinde olması da dikkat çekti. İşte detaylar...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki büyük ölçekli ağaç ve bitki alımlarının tamamının aynı aileye ait şirketlere adrese teslim verildiği ve toplam tutarın 1 buçuk milyar liraya yakın olduğu ortaya çıktı.
SABAH'a konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Belediye, 2023 ve 2024 yılları arasında tam 1 milyar 470 milyon lira değerinde peyzaj ihalesi gerçekleştirdi. Bu alımların tamamı, rekabetin ortadan kaldırıldığı istisnai usullerle, doğrudan temin yöntemiyle yapıldı" dedi.
İHALELERDE TEK KATILIMCI
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Son dönemde ABB'nin yaptığı peyzaj ve bitki alımlarıyla ilgili ciddi soru işaretleri ortaya çıktı. 2023 ve 2024 yıllarında, yaklaşık 1,5 yıllık bir süre içerisinde, belediye 1 milyar 470 milyon liralık peyzaj malzemesi ve bitki alımı yaptı. Bu alımlar, 28 ayrı işlemle gerçekleştirildi ve hiçbirinde açık ihale usulü kullanılmadı. Tüm alımlar, istisnai usulle ve doğrudan temin yöntemiyle yapıldı. Daha da ilginci, bu işlemlerin tamamına yakınında sadece tek bir katılımcı vardı. Yani, rekabet koşulları oluşturulmadan, aynı ailenin sahip olduğu şirketlere bu işler verildi." dedi.
ANFA İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ
Peyzaj alımlarını yürüten ANFA şirketi ise ekonomik çöküşün eşiğine geldi. ANFA, SGK ve vergi borçlarını ödeyemez hale düştü. Belediye Meclisi'nde 450 milyon liralık sermaye artışının gündeme gelmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içine düştüğü mali krizi gözler önüne serdi.
Mansur Yavaş, daha önceki açıklamalarında "Eskiden 80 liraya alınan ürünü şimdi 1 liraya alıyoruz" diyerek tasarruf yapıldığını öne sürmüştü.
Ancak, belediye şirketinin her yıl zarar etmesi ve borç yükü altında ezilmesi, bu söylemin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını ortaya koydu. Eğer gerçekten maliyetler düşürülmüş olsaydı, neden ANFA batma noktasına geldi?
2 GÜNDE 175 MİLYONLUK ALIM YAPILDI AMA DÜZENLEME YOK
Ayrıca, 2024 Haziran ayında sadece iki gün içinde tam 175 milyon liralık ağaç ve bitki alımı yapıldı. Ancak bu bitkilerin nerede kullanıldığı belli değildi. Ankara'da bu yatırımın karşılığını gösteren tek bir düzenleme dahi görülmedi.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFLASA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR
Sonuç olarak, bu süreçte ciddi bir şeffaflık eksikliği olduğu görülüyor. Büyük miktarda paralar harcanmış, ancak bu paraların nereye gittiği ve ne için kullanıldığı net olarak açıklanmamış.
Eğer bu şekilde yönetim devam ederse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hem kendi şirketleri hem de genel bütçesi üzerinde ciddi bir ekonomik kriz kaçınılmaz görünüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi iflasa doğru sürükleniyor.
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