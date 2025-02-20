Ankara Büyükşehir’de adrese teslim 1.5 milyar TL’lik ihale

İhaleye ilişkin belgeler (Sabah)

2 GÜNDE 175 MİLYONLUK ALIM YAPILDI AMA DÜZENLEME YOK



Ayrıca, 2024 Haziran ayında sadece iki gün içinde tam 175 milyon liralık ağaç ve bitki alımı yapıldı. Ancak bu bitkilerin nerede kullanıldığı belli değildi. Ankara'da bu yatırımın karşılığını gösteren tek bir düzenleme dahi görülmedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFLASA DOĞRU SÜRÜKLENİYOR



Sonuç olarak, bu süreçte ciddi bir şeffaflık eksikliği olduğu görülüyor. Büyük miktarda paralar harcanmış, ancak bu paraların nereye gittiği ve ne için kullanıldığı net olarak açıklanmamış.

Eğer bu şekilde yönetim devam ederse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hem kendi şirketleri hem de genel bütçesi üzerinde ciddi bir ekonomik kriz kaçınılmaz görünüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi iflasa doğru sürükleniyor.