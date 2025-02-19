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İBB kar yağışında sınıfta kaldı! Yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 22:37 Güncelleme: 19.02.2025 22:49
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İBB kar yağışında sınıfta kaldı! Yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken trafik yoğunluğu ise yüzde 90'a ulaştı. Metro ve metrobüslerde aksamalarda yaşandı. Maltepe’de CHP'li İBB’ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

MALTEPE'DE YOLU AÇMAYA GELEN İBB KAR KÜREME ARACI YOLDA KALDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İBB kar yağışında sınıfta kaldı! Yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı İBB kar yağışında sınıfta kaldı! Yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı İBB kar yağışında sınıfta kaldı! Yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı

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