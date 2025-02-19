İBB kar yağışında sınıfta kaldı! Yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.