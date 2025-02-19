İstanbul’da uçuşlara kar engeli! İstanbul Havalimanı’nda seferler azaltılacak

İstanbul'da bugün başlayan ve 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) toplantısının ardından başta Türk Hava Yolları olmak üzere bir çok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etti.

21 ŞUBAT'TA YÜZDE 20 AZALTILACAK

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda 20 Şubat'ta yapılması planlanan seferlerin yüzde 10 oranında azaltıldığı açıklandı. Kar yağışının etkisini artırması beklenen 21 Şubat günü ise uçuşların yüzde 20 oranında azaltılmasına karar verildi.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kar yağışı nedeniyle mevcut seferlerin aksamaması için karla mücadele ekiplerini hazır bekletiyor. 24 saat boyunca görev yapacak ekipler, havalimanında pist, taksi yolları ve park yerlerinin kapanmaması için karla mücadele çalışmalarında bulunacak.