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Adalet Bakanı Tunç'tan İmralı açıklaması: Yeni başvuru olursa izin veririz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.02.2025 11:54 Güncelleme: 19.02.2025 11:56
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Adalet Bakanı Tunç’tan İmralı açıklaması: Yeni başvuru olursa izin veririz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada 'İmralı için yeni bir başvuru olursa değerlendiririr gerekli izinleri sağlarız' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "İmralı için yeni bir başvuru olursa değerlendiriri gerekli izinleri sağlarız" dedi.

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Adalet Bakanı Tunç’tan İmralı açıklaması: Yeni başvuru olursa izin veririz Adalet Bakanı Tunç’tan İmralı açıklaması: Yeni başvuru olursa izin veririz Adalet Bakanı Tunç’tan İmralı açıklaması: Yeni başvuru olursa izin veririz
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