Engelli öğretmen atamalarında takvim netleşti! | Bakan Tekin Turkuvaz'a açıklamıştı
Milli Eğitim Bakanlığı, bin 381 engelli öğretmen atamasına ilişkin gelişmeyi duyurdu. Bakanlık Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmenlerin ataması için takvimi duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Turkuvaz Dijital ortak yayınında engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuş, ardından Başkan Erdoğan kontenjanı açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre bin 381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı.
MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda, toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.
İŞTE BAŞVURU DETAYLARI
Bu kapsamda, 2022 veya 2024'te yapılan EKPSS-Lisans'a katılanlar arasından, puan üstünlüğüne göre, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak atama gerçekleştirilecek.
"Ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak başvurular, elektronik ortamda alınacak.
ATAMALAR NİSAN AYINDA
Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16-28 Nisan 2025 tarihlerinde tercihte bulunabilecek.
Atamalar, 30 Nisan 2025'te yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Başvuru ve atama duyurularına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yili-engelli-ogretmen-adaylarinin-ogretmenlige-basvuru-ve-atama-duyurusu/icerik/1600 internet adresinden ulaşılabiliyor.
BAKAN TEKİN TURKUVAZ'A AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin engelli öğretmen ataması yapılacağını Turkuvaz Dijital ortak yayınında açıklamış ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kontenjanı duyurmuştu.
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