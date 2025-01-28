Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat kalkıyor | Bakan Yusuf Tekin Milli Eğitim Akademisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı

Öğretmen atamanlarında bugüne kadar devam eden yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat sistemi sona eriyor. Artık öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi'nde 14 aylık bir eğitim aldıktan sonra başarılı görülürse atanacak.

Milli Eğitim Akademisi ve Akademi Giriş Sınavı hakkında merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı.

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