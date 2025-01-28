Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat kalkıyor | Bakan Yusuf Tekin Milli Eğitim Akademisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı
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Öğretmen atamalarında yeni sistem milyonlarca öğretmen adayının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi hakkında akıllardaki soruları Turkuvaz dijital ortak yayınında yanıtladı. Peki KPSS kalkıyor mu? Akademi Giriş Sınavı nasıl olacak? Öğretmen adaylarının atama süreci nasıl işleyecek? Engelli öğretmenlere atama müjdesi olacak mı? 2024 KPSS ile öğretmen atama ne zaman olacak? İşte bu soruların yanıtı birazdan ahaber.com.tr’de....
Öğretmen atamanlarında bugüne kadar devam eden yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat sistemi sona eriyor. Artık öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi'nde 14 aylık bir eğitim aldıktan sonra başarılı görülürse atanacak.
Milli Eğitim Akademisi ve Akademi Giriş Sınavı hakkında merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı.
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