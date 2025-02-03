03 Şubat 2025, Pazartesi
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Bakan Tekin ilk kez Turkuvaz Medya yayınında duyurmuştu! Engelli öğretmen atamasında detaylar netleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 13:22 Güncelleme: 03.02.2025 13:38
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Bakan Tekin ilk kez Turkuvaz Medya yayınında duyurmuştu! Engelli öğretmen atamasında detaylar netleşti

Geçtiğimiz günlerde Turkuvaz Medya Dijital'de A Haber, Sabah ve Takvim'in ortak konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, engelli öğretmenlerle ilgili atama müjdesi verdi. Bakan Tekin'in ilk kez Turkuvaz Medya Youtube kanalında açıkladığı müjdenin detaylarını Başkan Erdoğan bugün (3 Şubat) duyurdu. Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde 1381 engelli öğretmenin atanacağını duyurdu. Erdoğan konuşmasında 'Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacak. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Turkuvaz Medya ortak yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yusuf Tekin Milli Eğitim Akademisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı. (ahaber.com.tr)Bakan Yusuf Tekin Milli Eğitim Akademisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı. (ahaber.com.tr)

BAKAN TEKİN ENGELLİ ATAMALARINI A HABER'DE DUYURMUŞTU

Konuşmasının bir bölümünde engelli öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin "Engellilerle ilgili olarak da biz yine onun Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığımızla Cumhurbaşkanlığı Personel Başkanlığıyla görüşüyoruz. Mutlaka bir engelli öğretmen atamasını yapacağız." dedi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASINDA DETAYLAR NETLEŞTİ

"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Bakan Tekin konuşmasının devamında "Sayı bizim teklifimiz var, onlarla görüşüyoruz. Sayı da yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin engelli öğretmen ataması yapılacağını Turkuvaz Medya'daki ortak yayında duyurmuştu (ahaber.com.tr)Bakan Tekin engelli öğretmen ataması yapılacağını Turkuvaz Medya'daki ortak yayında duyurmuştu (ahaber.com.tr)

MÜJDE 6 GÜN SONRA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GELDİ

Bakan Tekin'in 28 Ocak tarihinde Turkuvaz dijital ortak yayınında yaptığı açıklamanın ardından Başkan Erdoğan bugün (3 Şubat) Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılışına katıldı.

Bakan Tekin ilk kez Turkuvaz Medya yayınında duyurmuştu! Engelli öğretmen atamasında detaylar netleşti

Katıldığı etkinlikte engelli öğretmen adaylarına müjde veren Erdoğan, "Eğitim dünyadaki değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer almaktadır. Eğitim alanında yeni trendleri yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim standartlarımızı en iyi seviyeye ulaştırmak üzere milli eğitim akademisini kurduk. Akademiye kabuller ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz'da düzenlenecek akademi giriş sınavları ile gerçekleşecek. Öğretmen adaylarımızı mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

"Mevcut öğretmen ve yöneticilerimizi de 5 yıllık periyotlarla akademide yapılacak alan bazlı mesleki gelişim eğitimleri ile destekleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca öğrencilerimiz için değil öğretmenlerimiz için de en temel ilke olarak benimsedik. Engelli öğretmenlerimizin istihdamı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacak. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Bakan Tekin Turkuvaz Dijital ortak yayınında!Bakan Tekin Turkuvaz Dijital ortak yayınında! BAKAN TEKİN TURKUVAZ DİJİTAL ORTAK YAYININDA!

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