Bakan Tekin ilk kez Turkuvaz Medya yayınında duyurmuştu! Engelli öğretmen atamasında detaylar netleşti

Bakan Yusuf Tekin Milli Eğitim Akademisi hakkında bilinmeyenleri ilk kez Turkuvaz dijital ortak yayınında açıkladı. (ahaber.com.tr)

BAKAN TEKİN ENGELLİ ATAMALARINI A HABER'DE DUYURMUŞTU

Konuşmasının bir bölümünde engelli öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin "Engellilerle ilgili olarak da biz yine onun Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığımızla Cumhurbaşkanlığı Personel Başkanlığıyla görüşüyoruz. Mutlaka bir engelli öğretmen atamasını yapacağız." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Bakan Tekin konuşmasının devamında "Sayı bizim teklifimiz var, onlarla görüşüyoruz. Sayı da yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.