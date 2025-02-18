CHP’de göstermelik istifa! Yavaş’tan İmamoğlu’na meydan okuma: Yüksek maaşla işe aldı

Volkan Memduh Gültekin'in işe giriş belgesi (ahaber.com.tr)



"BELEDİYELER CHP'NİN ARKA BAHÇESİ HALİNE GELDİ"

Özbek, Volkan Gültekin'in sadece kendisinin değil, ekibinin de Gölbaşı Belediyesi'nde görevlendirildiğini ve belediyeye ait kaynakların CHP'nin sosyal medya operasyonları için kullanıldığını belirtti. "Halkın parası, CHP'nin siyasi çıkarlar�� uğruna peşkeş çekiliyor. Belediyeler halkın değil, CHP'nin arka bahçesi haline getirildi" dedi.



Özbek, ayrıca Gölbaşı Belediyesi'nde CHP'lilere tahsis edilmiş özel bir konut olup olmadığını da gündeme getirdi. "Mansur Yavaş'ın algı operasyonları, ABB'ye bağlı Gölbaşı Konukevi'nde devam ediyor. Kimler burada barınıyor? Hangi faaliyetler yürütülüyor? Kamu kaynakları kimin cebine gidiyor?" sorularını sordu.



GÜLTEKİN'İN ŞİRKETİNE BELEDİYEDEN İHALE Mİ VERİLDİ?



Ahmet Özbek, Volkan Gültekin'in sahibi olduğu şirketin Gölbaşı Belediyesi'nden iş alıp almadığının kamuoyunca sorgulanması gerektiğini vurguladı. "Gerçekten istifa mı etti, yoksa sadece yer mi değiştirdi? CHP belediyeleri yandaşa ihale dağıtma merkezi mi oldu?" diyerek tepki gösterdi.