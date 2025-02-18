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Irak kuzeyinde terör operasyonu! 2 hain sarı torbada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 14:49
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Irak kuzeyinde terör operasyonu! 2 hain sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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Irak kuzeyinde terör operasyonu! 2 hain sarı torbada Irak kuzeyinde terör operasyonu! 2 hain sarı torbada Irak kuzeyinde terör operasyonu! 2 hain sarı torbada
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