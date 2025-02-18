Bakan Kurum’dan müjde: Yeni sosyal konut kampanyası başlıyor | Dar gelirli vatandaşlar...

Bakan Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu | Fotoğraf: AA

Müteahhitlik sektörünün çok daha güçlü olmasını, yetkin insanlardan oluşmasını, yeni teknolojileri takip etmesini ve bu gayretlerle küresel rekabet gücünü yükseltmesini istediklerini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede de Bakanlık olarak çok çeşitli adımlar atıyoruz. Müteahhitlerimizin mali yeterlilik kriterlerini yüzde 50 oranında artırdık, ekonomik güçlerine uygun projeleri almalarını sağlamaya gayret gösterdik. Yeni müteahhitlerin üstlenebileceği iş büyüklüğünde yüzde 15'lik bir azaltmaya gittik, 'tecrübeye göre iş' anlayışını benimsedik. Müteahhitlerimizin iklim değişikliğine uyumlu projeler yapması da en büyük arzumuz."

Yaptıkları tüm bu düzenlemelerle inşaat malzemeleri üretiminde döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak istediklerini kaydeden Kurum, bu sayede Türk inşaat malzemelerinin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatını kolaylaştırmayı ve artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Hep birlikte, istişareyle ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Kurum, çalışmaların sayısını arttıracaklarını ve yapı sektörünün önünü açacak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"ASRIN FELAKETİNİ VE DEPREM BÖLGESİNİ ASLA SİYASİ MALZEME YAPMADIK"

Bakan Kurum, bugün Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 66'sının, nüfusun yüzde 70'inin deprem tehlikesi altında olduğuna dikkati çekti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14 milyon kişiyi etkilediğini anımsatan Kurum, "Bölgedeki yapı stoğunun yaklaşık yüzde 40'ını yok etti. Bu büyük kaybın ülkemize maliyeti 104 milyar dolara, konut hasarının ekonomik maliyeti ise 57 milyar dolara ulaştı." bilgisini paylaştı.

Kurum, deprem bölgesinin dünyanın en büyük şantiyesi haline geldiğini, bu yılın sonuna kadar 453 bin konut sayısına ulaşacaklarını aktardı.

Türkiye'den başka hiçbir devletin, bu süre içerisinde böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu gerçek ortadayken bazı kesimler hala deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için emin olun ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara, 'siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız' deyince de kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar. Samimi söylüyorum, deprem bölgesine ne tek bir çivi çaktılar ne de tek bir kardeşimizin yarasını sardılar. Milletimizin acısı üzerinden propoganda yapmaktan ve istismar siyasetinden başka bir şey yapmadılar. Bugüne kadar milletimizin en hassas konusu olan asrın felaketini ve deprem bölgesini asla siyasi malzeme yapmadık, bundan sonra da deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı kimseye malzeme yaptırmayacağız."