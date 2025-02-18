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Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.02.2025 13:53
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Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

Düzce merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 200 milyon dolarlık para hareketi olduğu tespit edilen 33 şüpheli, gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahis' suçlamalar ile yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Düzce, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, suçta kullanılan 27 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet USB bellek, 1 adet SSD kart, 1 adet HDD ve 1 adet pos cihazına el konuldu.

Şüphelilerin hesaplarında toplam 200 milyon dolarlık hareket tespit edildi.

Şüphelilerin Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne sorgusu sürüyor.

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Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 33 gözaltı

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