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Narin Güran davasında yeni gelişme! 12 kişi hakkında iddianame hazırlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 13:56 Güncelleme: 17.02.2025 21:10
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Narin Güran davasında yeni gelişme! 12 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Türkiye'nin haftalarca konuştuğu Narin Güran davasında istinaf süreci başladı. Dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'ın yanı sıra, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar istinafa başvurdu. Öte yandan soruşturmada 3'ü çocuk 8 tutuklu 12 sanık hakkında suçluyu kayırma suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın ise tahliyesine karar verildi.

Narin cinayeti soruşturmasında 3'ü çocuk 8 tutuklu 12 sanık hakkında suçluyu kayırma suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu (A Haber arşiv)Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu (A Haber arşiv)

YENİ GELİŞME! 12 KİŞİYE 5 YIL HAPİS İSTEMİ

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

Anne Yüksel Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)Anne Yüksel Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)

Narin cinayetine bakan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı önce UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne iletecek.

UYAP üzerinden onayladıktan sonra bu kez Narin cinayetine ilişkin yüzlerce dokümanın içerisinde yer aldığı bini aşkın sayfalık 12 klasörlük dosya, PTT yoluyla fiziki olarak 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği öğrenildi.

Amca Salim Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)Amca Salim Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)

Bölge İstinaf'ta bir bozma olmaması durumunda, Narin dosyasıyla ilgili bu kez Yargıtay aşaması başlayacağı belirtildi.

Ağabey Enes Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)Ağabey Enes Güran dava sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. (A Haber arşiv)

4 SANIĞA CEZA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti.

Cesedi dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı (A Haber arşiv)Cesedi dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı (A Haber arşiv)

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran'ın kaybolduğu bölge (A Haber arşiv)Narin Güran'ın kaybolduğu bölge (A Haber arşiv)

Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlem ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin mahkeme, 944 sayfalık gerekçeli karar hazırlamıştı.

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