Narin Güran davasında yeni gelişme! 12 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Türkiye'nin haftalarca konuştuğu Narin Güran davasında istinaf süreci başladı. Dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'ın yanı sıra, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar istinafa başvurdu. Öte yandan soruşturmada 3'ü çocuk 8 tutuklu 12 sanık hakkında suçluyu kayırma suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın ise tahliyesine karar verildi.
Narin cinayeti soruşturmasında 3'ü çocuk 8 tutuklu 12 sanık hakkında suçluyu kayırma suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
YENİ GELİŞME! 12 KİŞİYE 5 YIL HAPİS İSTEMİ
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianameden biri Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, 18 yaşından küçük 3 şüpheli hakkındaki iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine sunuldu. Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.
Narin cinayetine bakan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı önce UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne iletecek.
UYAP üzerinden onayladıktan sonra bu kez Narin cinayetine ilişkin yüzlerce dokümanın içerisinde yer aldığı bini aşkın sayfalık 12 klasörlük dosya, PTT yoluyla fiziki olarak 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği öğrenildi.
Bölge İstinaf'ta bir bozma olmaması durumunda, Narin dosyasıyla ilgili bu kez Yargıtay aşaması başlayacağı belirtildi.
4 SANIĞA CEZA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban gitti.
8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlem ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin mahkeme, 944 sayfalık gerekçeli karar hazırlamıştı.
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