Narin Güran cinayetinde yeni iddia! Nevzat Bahtiyar para mı verdi?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü işlenen Narin Güran cinayetinde, müebbet hapis cezası alan ağabey Enes Güran'ın avukatından yeni bir iddia ortaya atıldı. Avukat Mustafa Demir, bugün müvekkili hakkında ağırlaştırılmış hapis cezasına itiraz ederek istinafa başvuruda bulundu. Sunulan dilekçede Enes Güran'ın tahliyesi talep edilirken, tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın cinayet öncesinde Narin'in güvenini kazanmak için para verdiği belirtildi.
21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 19 gün boyunca aranan Narin Güran, Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Çuval içine konularak hayattan koparılan Narin cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar için "delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İTİRAZ DİLEKÇESİ SON GÜN VERİLDİ
Tutuklu sanıklardan ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Diyarbakır 8'nci Ağır Ceza Mahkemesine müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı için itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz süresinin son gün olduğu bugün (11 Şubat 2025) istinafa başvuru yapan avukat Demir, şu ifadeleri kullandı.
"Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, her hususun haber yapıldığı eşi benzeri görülmemiş bir yargılama sürecinden geçtiğimizi, bu sürecin içindeki parçalardan biri olarak yakından takip etme fırsatı bulmuş biri olarak, benzer olayların bir daha yaşanmaması yaşam hakkı elinden vahşice alınan Narin Güran'ın benzer olaylarda yaşam hakları ellinden alınmış, şiddette uğramış bir çok çocuğun ismi ve yüzü halline gelmiş bir semboldür. Bu dosyanın tüm Türkiye ve hatta dünyada yankı uyandıran bir olay olduğunu ifade etmemizi tüm kesimlerin kabul edeceği kanısındayız. Bu şekilde kamuoyunda derin ses getiren bir olayda tüm ifadelerin, raporları, taleplerin, haber yapılması karşısında kolluk, savcılık ve mahkemece yapılan işlemler gerekli özen ve hassasiyetle yapılmasını arzu ederdik. Ancak bu durumun böyle olmadığını üzülerek yaşadık." dedi.
NEVZAT NARİN'E PARA MI VERDİ?
Avukat Mustafa Demir, mahkemeye sunduğu dilekçesinde sanık Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Demir, Nevzat Bahtiyar'ın olay öncesinde Narin'in güvenini kazanmak için para verdiğini belirterek; "Narin'in babası ile yaşadığı araç ihtilafından kaynaklı sorunu iç dünyasında büyütmesi ve dış dünyaya yansıyan davranışlarıyla kendi yakınlarına bu aileden uzak durmaları yönünde söylemlerinin bulunması karşısında Nevzat'ın başka köye taşınmaya hazır hale gelen evin inşaatını da tamamladığı bir dönemde Arif'in ailesine zarar verme amacıyla hareket etmemiş olduğuna yönelik hiç bir delil bulunmamasına karşın, mahkemenin sanık Nevzat için Narin'i öldürmek için nedeninin olmadığı yönlü kabulü dosyadan uzak olup, bu hususun olay süresi ve PSA ile tekrardan değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz." dedi.
UKB TESPİTLERİ VE BAZ RAPORLARI BİRBİRLERİYLE ÇELİŞİYOR
Avukat Demir, verdiği dilekçesinde; UKB tespitleri ve baz raporuna dikkat çekerek sanık Nevzat Bahtiyar'ın beyanlarının UKB tespitleri ve Daraltılmış Baz Çalışması kararına dayanak alındığını ancak 3 konuda içerik bakımından birbirlerini desteklemeyerek çeliştiğini ifade etti. Demir; "Mahkumiyet kararının usul ve esas yönünden hukuka aykırı olması nedeniyle hükmün bozulmasına ve müvekkilinin beraatına. Müvekkilimin isnat edilen suça iştirak ettiğine dair somut bir delilin bulunmaması, ilk derece mahkemesinin ilgili ve yeterli olmayan gerekçelerle verdiği hukuka aykırı mahkumiyet kararı ile birlikte tamamen hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle sanığın hükmen tutukluluk halinin devam ettiği, haksız devam eden tutukluluk durumunun hem sanık müvekkil hem de ailesi yönünden telafisi imkansız zararlar doğurduğu gözetilerek müvekkilimin tutukluk durumunun öncelikli değerlendirilmesi suretiyle, tahliyesine karar verilmesi" ifadelerini kullandı.
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