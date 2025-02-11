Narin Güran cinayetinde yeni iddia! Nevzat Bahtiyar para mı verdi?

Narin Güran cinayetinde anne Yüksel, ağabey Enes Amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar tutuklandı. (A Haber arşiv)

"Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, her hususun haber yapıldığı eşi benzeri görülmemiş bir yargılama sürecinden geçtiğimizi, bu sürecin içindeki parçalardan biri olarak yakından takip etme fırsatı bulmuş biri olarak, benzer olayların bir daha yaşanmaması yaşam hakkı elinden vahşice alınan Narin Güran'ın benzer olaylarda yaşam hakları ellinden alınmış, şiddette uğramış bir çok çocuğun ismi ve yüzü halline gelmiş bir semboldür. Bu dosyanın tüm Türkiye ve hatta dünyada yankı uyandıran bir olay olduğunu ifade etmemizi tüm kesimlerin kabul edeceği kanısındayız. Bu şekilde kamuoyunda derin ses getiren bir olayda tüm ifadelerin, raporları, taleplerin, haber yapılması karşısında kolluk, savcılık ve mahkemece yapılan işlemler gerekli özen ve hassasiyetle yapılmasını arzu ederdik. Ancak bu durumun böyle olmadığını üzülerek yaşadık." dedi.