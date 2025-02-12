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Narin Güran davasında yasal süre bitti! Tahliye mi olacaklar?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Gerekçeli karar sonrası avukatlar sanıkların tahliyesi için başvuru yaparken davada kritik süre tamamlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:08
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Narin Güran davasında yasal süre bitti! Tahliye mi olacaklar?

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran dosyasında, tarafların itirazları tamamlandı. Gerekçeli karara yapılacak itirazlarla ilgili yasal sürede dolarken, itirazlara cevap aşaması başladı.

Narin Güran davasında yasal süre bittiNarin Güran davasında yasal süre bitti

12 KLASÖRDEN OLUŞUYOR!

Bu aşamada tamamlandıktan sonra 12 klasörden oluşan yüzlerce dokümanlık Narin Güran davası dosyası fiziki olarak Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderilecek.

Bölge İstinaf'ta dosyaya 1'inci Ceza Dairesi'nin bakması bekleniyor. Ceza Dairesi dosyayı ya duruşmalı olarak da ele alabileceği öğrenildi.

Cinayete kurban giden minik Narin GüranCinayete kurban giden minik Narin Güran

DAVA YENİDEN Mİ GÖRÜLECEK?

Sabah'ın haberine göre İstinaf, dosyayı yerel mahkemenin kararını uygun bulup Yargıtay'a gönderirse Narin cinayeti davası, Yargıtay Ceza Dairesi'nde görülmeye başlanacağı belirtildi. İstinaf Ceza Dairesi, itirazlar üzerine dosyayı bozar geri gönderirse, Narin Güran davası Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanacağı ifade edildi.

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA) Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA)

İSTİNAF İTİRAZLARI KARARA BAĞLAYACAK

Diyarbakır'da mahkemenin 28 Aralık'ta 4 sanığa verdiği cezanın gerekçeli kararından sonra Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaşmış müebbet hapis ile cezalandırılması için itiraz etmişti.

Sanık avukatları ise Nevzat'ın katil olduğunu ileri sürerek müvekkillerinin beraatini talep etmişti. Mahkemenin, başlayan yasal süre içerinde itirazlara vereceği cevabın ardından İstinaf yapılan tüm itirazları değerlendirip bir karar verecek.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (DHA)Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (DHA)

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, küçük kızı kim neden öldürdü sorusu yargılama sonucunda da yanıt bulmazken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Diyarbakır Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası istendi.

Nevzat BahtiyarNevzat Bahtiyar

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL HAPİS!

Ancak, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlem ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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