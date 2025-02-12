Narin Güran davasında yasal süre bitti! Tahliye mi olacaklar?

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA)

İSTİNAF İTİRAZLARI KARARA BAĞLAYACAK

Diyarbakır'da mahkemenin 28 Aralık'ta 4 sanığa verdiği cezanın gerekçeli kararından sonra Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nevzat Bahtiyar'ın da ağırlaşmış müebbet hapis ile cezalandırılması için itiraz etmişti.

Sanık avukatları ise Nevzat'ın katil olduğunu ileri sürerek müvekkillerinin beraatini talep etmişti. Mahkemenin, başlayan yasal süre içerinde itirazlara vereceği cevabın ardından İstinaf yapılan tüm itirazları değerlendirip bir karar verecek.