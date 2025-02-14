MİT’ten PKK’nın yapılanmasına operasyon: İstanbul’da kıskıvrak yakalandı

Uzun süredir takip edilen Altundere, örgüt adına propaganda faaliyetlerinde bulunuyordu. (ahaber.com.tr)

ETKİNLİK VE CENAZELERE KATILIYORDU

Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.