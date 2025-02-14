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MİT'ten PKK'nın yapılanmasına operasyon: İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 09:54 Güncelleme: 14.02.2025 10:08
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MİT’ten PKK’nın yapılanmasına operasyon: İstanbul’da kıskıvrak yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı. Örgüt adına propaganda yapan Altundere'nin, Fransa ve Almanya'daki etkinlik ve cenazelere katıldığı belirlendi. Adli makamlarca tutuklann Altundere cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.

PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere, İstanbul'da yakalandı. (ahaber.com.tr)PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere, İstanbul'da yakalandı. (ahaber.com.tr)

FRANSA YAPILANMASINDA KRİTİK İSİM

Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere'nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Uzun süredir takip edilen Altundere, örgüt adına propaganda faaliyetlerinde bulunuyordu. (ahaber.com.tr)Uzun süredir takip edilen Altundere, örgüt adına propaganda faaliyetlerinde bulunuyordu. (ahaber.com.tr)

ETKİNLİK VE CENAZELERE KATILIYORDU

Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

Adli işlemlerin ardından tutuklanan Altundere, cezaevine sevk edildi. (ahaber.com.tr)Adli işlemlerin ardından tutuklanan Altundere, cezaevine sevk edildi. (ahaber.com.tr)

ORTAK OPERASYONDA YAKALANDI

İstanbul'da olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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