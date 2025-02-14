MİT'ten PKK'nın yapılanmasına operasyon: İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı. Örgüt adına propaganda yapan Altundere'nin, Fransa ve Almanya'daki etkinlik ve cenazelere katıldığı belirlendi. Adli makamlarca tutuklann Altundere cezaevine gönderildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.
FRANSA YAPILANMASINDA KRİTİK İSİM
Uzun süredir MİT'in takibi altında olan Medeni Altundere'nin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
ETKİNLİK VE CENAZELERE KATILIYORDU
Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.
ORTAK OPERASYONDA YAKALANDI
İstanbul'da olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.