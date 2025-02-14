CHP’li belediyelerden satış yarışı! Cemil Tugay talimat verdi

Geçen aylarda 103 taşınmazı satışa çıkaran Büyükşehir Belediyesi şimdi Başkan Cemil Tugay'ın talimatı ile içlerinde ticaret alanı ve konut imarlı arsalarında bulunduğu 200 taşınmazı satış listesine koydu.

Sabah'ın haberine göre Satışa çıkarılacak olan taşınmazlarla ilgili büyükşehir belediyesi değer tespit komisyonu kuracak. Taşınmazlar komisyonun belirlediği muhammen bedeller üzerinden önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak.

Satışa çıkarılan taşınmazların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: Balçova 1, Bayraklı 43, Bornova'da 33, Buca 44, Çiğli 2, Gaziemir 1, Güzelbahçe 4, Karabağlar 6, Karşıyaka 21, Konak'ta ise 45 taşınmaz.