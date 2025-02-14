TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma!
İstanbul Cumnuriyet Başsavcılığı TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise yaptığı açıklamada tehdit diline asla izin vermeyeceklerini söylerken 'Ne vesayet ne tehdit ne de eski Türkiye' dedi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yaşananları A Haber ekranlarında yorumlarken TÜSİAD'ın tarih boyunca siyasal iktidarları devirmeye çalışan bir kurum olduğunu vurguladı. Övür 'Eski Türkiye'deki güçlerini kaybettikleri için çırpınıyorlar' ifadelerini kullandı. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ise yaşananların net bir manipülasyon girişimi olduğunun altını çizdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), bir kez daha vesayetçi tutumunu sergiledi.
Hükümete yönelik eleştirileriyle sıkça gündeme gelen ve milli iradeye karşı mesafeli duruşuyla bilinen TÜSİAD, Olağan Genel Kurul toplantısında "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı bir slayt sunarak bu yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.
TEĞMENLERE VE GEZİYE DESTEK
Skandalın baş aktörü ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras.
Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında dün dernek genel kurulunda yaptığı konuşma ile ilgili 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.
"İKTİDAR DÜŞÜRMEYE ÇALIŞAN BİR KURUM"
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yaşanan olayı şu şekilde yorumladı:
Türkiye çok partili hayata geçtiğinden beri siyasete etki eden bir kurum TÜSİAD. Biraz sessiz kaldılar gibi duruyor ama seçilmiş iktidarlara yönelik en ufak bir tartışma olduğunda hemen devreye girerler. TÜSİAD siyasette iktidar devirmeye çalışan bir kurumdu. Türkiye'deki olumlu hiçbir siyasete destek verilmedi. Sivil siyasette alanı daraltmayı çalışan ve darbeleri destekleyen bir kurum olarak tarihe geçtiler.
"GÜÇLERİNİ KAYBETTİKLERİ İÇİN ÇIRPINIYORLAR"
Türkiye terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldığında ses çıkarmayan TÜSİAD teğmenler üzerinden eleştiri yapmaya çalışıyor. Vesayet rejimini korumaya çalışıyorlar. Eski Türkiye'deki güçlerini kaybettikleri için çırpınıyorlar.
"NET BİR MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ"
Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu da TÜSİAD başkanına açılan soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:
Fikir özgürlüğü anayasalar bir haktır ancak çarpıtılmış şeyler fikir değildir. Bunu topluma söyleyip toplumu hareketlendirmeye çalışmak işgüzarlıktır. Yaşanan net bir manipülasyon girişimi.
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