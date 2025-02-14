TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma!

"İKTİDAR DÜŞÜRMEYE ÇALIŞAN BİR KURUM"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yaşanan olayı şu şekilde yorumladı:

Türkiye çok partili hayata geçtiğinden beri siyasete etki eden bir kurum TÜSİAD. Biraz sessiz kaldılar gibi duruyor ama seçilmiş iktidarlara yönelik en ufak bir tartışma olduğunda hemen devreye girerler. TÜSİAD siyasette iktidar devirmeye çalışan bir kurumdu. Türkiye'deki olumlu hiçbir siyasete destek verilmedi. Sivil siyasette alanı daraltmayı çalışan ve darbeleri destekleyen bir kurum olarak tarihe geçtiler.

"GÜÇLERİNİ KAYBETTİKLERİ İÇİN ÇIRPINIYORLAR"

Türkiye terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldığında ses çıkarmayan TÜSİAD teğmenler üzerinden eleştiri yapmaya çalışıyor. Vesayet rejimini korumaya çalışıyorlar. Eski Türkiye'deki güçlerini kaybettikleri için çırpınıyorlar.

"NET BİR MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ"

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu da TÜSİAD başkanına açılan soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:

Fikir özgürlüğü anayasalar bir haktır ancak çarpıtılmış şeyler fikir değildir. Bunu topluma söyleyip toplumu hareketlendirmeye çalışmak işgüzarlıktır. Yaşanan net bir manipülasyon girişimi.