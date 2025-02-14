Özel hastanede skandal anjiyo pazarlığına soruşturma!

İstanbul'da özel bir hastanede yaşanan skandal, büyük tepki çekti. Kalp krizi geçiren bir hastanın ameliyat masasında stent pazarlığına maruz kaldığı anlar, Arena programında yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı. Olayın ardından hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulurken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de hastaneye idari para cezası uyguladı.

HASTA AMELİYAT MASASINDA PAZARLIKLA KARŞILAŞTI

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği tespit edilerek gece saatlerinde Bakırköy'deki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak burada hastayı bekleyen süreç, tıbbi müdahaleden çok bir pazarlık skandalına dönüştü.

Arena programında yayınlanan görüntülerde, B.T. anjiyoya alındığı sırada steril ameliyat ortamına hiçbir önlem almadan giren hastanenin muhasebecisi, "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek stent fiyatlarını sıraladı. Şaşkınlık içinde kalan hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini belirtti. Ancak üçüncü stent için kendisinden tam 50 bin lira talep edildiğini söyledi.

HASTANENİN İLGİLİ BİRİMİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanenin anjiyografi ünitesi hakkında inceleme başlatıldı. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte, hastanenin bu biriminin faaliyeti tamamen durduruldu. Ayrıca özel hastaneye idari para cezası kesilerek SGK'ya bildirimde bulunuldu.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA KARARI

Büyük yankı uyandıran skandal sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanın ameliyat sırasında stent pazarlığına maruz kalmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Savcılık, hastane yönetimi ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında inceleme yürütüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in paylaşımı (X)

HASTANIN TEDAVİSİ KAMU HASTANESİNDE YAPILDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, özel sağlık kuruluşunda "fiyat pazarlığı" yapılan hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı anjiyo operasyonu geçirdiğini bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Doç. Dr. Güner, İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda yaşanan olayla ilgili gerekli tüm idari yaptırımların hızla uygulandığını belirtti.

Söz konusu hastanenin anjiyografi ünitesinin mühürlendiğini vurgulayan Güner, "Olayın ardından hastamız kamu hastanesinde tedavi altına alınmış ve bugün başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olup en kısa sürede taburcu edilmesi planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Özel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı!