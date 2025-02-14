Bakan Yerlikaya duyurdu! İnterpol kırmızı bültenle arıyordu: Toplam 128 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, haklarında İnterpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve yöneticilerinin yurt dışında tutuklu bulunduğu 2 ayrı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla, 128 örgüt üyesinin yakalandığını duyurdu.

🟥 Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün… pic.twitter.com/GkpIGq0zT7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2025

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurt dışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; bugün yakaladığımız 42 şüpheliyle beraber toplam 128 organize suç örgütü üyesi şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

2 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

01-14 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde meydana gelen; İş Yeri Kurşunlanması, İkamet Kurşunlanması, Araç Kurşunlanması, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Yağma Amaçlı Tehdit, Örgüte eleman temin etmek amacıyla sosyal medya üzerinden propaganda yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu:

21 adet Ruhsatsız Tabanca,

2 adet AK-47 Uzun Namlulu Silah,

2 adet Utaş Otomatik Tabanca,

1 adet Av Tüfeği,

27 adet Şarjör ve Tabanca mekanizması,

Çok miktarda uyuşturucu madde ve

Eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ile operasyonları gerçekleştiren kahraman İstanbul Polisimizi tebrik ediyorum."