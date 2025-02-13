Özel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı! Bakanlık harekete geçti: Faaliyeti durduruldu
İstanbul'daki özel hastanede kalp krizi geçiren bir hasta ameliyat masasında muhasebecisiyle fiyat pazarlığı yapmak zorunda kaldı. Büyük tepki çeken olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşa acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK’ya bildirimde bulunma kararı aldı.
İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
Anjiyo kararının ardından B.T.'nin ameliyat masasında karşı karşıya kaldığı skandal ise sağlık sistemindeki büyük çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
B.T., anjiyo sırasında hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatlarını konuştuğunu belirtti. Söz konusu anlara ilişkin görüntülerde, iddiaya göre hastane muhasebecisinin, "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek hastaya fiyat belirttiği anlar görülüyor. B.T., ayrıca, kendisine en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini, ancak üçüncü stent için 50 bin lira talep edildiğini söyledi.
AMELİYAT MASASINDA FİYAT PAZARLIĞI YAPTIRDILAR
Hasta, anjiyoya alınmışken hastanenin muhasebecisi, üzerinde hiçbir koruma kıyafeti olmadan ameliyathaneye girerek stent fiyatlarını konuşmaya başladığı iddia edildi.
Bunun üzerine hasta B.T. en uygun fiyatlı stentin takılmasını istedi. Bu kez de hastadan üçüncü stent için 50 bin TL istediği öne sürüldü. Muhasebecinin hastaya yönelik stent fiyatlarını sıralayarak; "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" ifadelerini kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ekipleri de harekete geçti.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: FAALİYETİ DURDURULDU
Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı. Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi
"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."
SGK'YA BİLDİRİMDE BULUNMA KARARI
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama kararı verdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK'ya bildirimde bulunma kararı aldı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına karar verdi.