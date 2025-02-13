Özel hastanede ameliyat masasında fiyat pazarlığı! Bakanlık harekete geçti: Faaliyeti durduruldu

AMELİYAT MASASINDA FİYAT PAZARLIĞI YAPTIRDILAR

Hasta, anjiyoya alınmışken hastanenin muhasebecisi, üzerinde hiçbir koruma kıyafeti olmadan ameliyathaneye girerek stent fiyatlarını konuşmaya başladığı iddia edildi.

Bunun üzerine hasta B.T. en uygun fiyatlı stentin takılmasını istedi. Bu kez de hastadan üçüncü stent için 50 bin TL istediği öne sürüldü. Muhasebecinin hastaya yönelik stent fiyatlarını sıralayarak; "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" ifadelerini kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ekipleri de harekete geçti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: FAALİYETİ DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı. Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi

"İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."

SGK'YA BİLDİRİMDE BULUNMA KARARI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama kararı verdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK'ya bildirimde bulunma kararı aldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına karar verdi.