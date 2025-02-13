ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ sınavına girecek adaylar 13 Şubat 2025 saat 15.30'dan itibaren sınav giriş belgelerini edinebilecekler.

İŞTE ADIM ADIM ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

ÖSYM AİS sistemine " https://ais.osym.gov.tr " adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adrese giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.

"Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak sınav yerinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca sınav giriş belgenizi yazdırarak sınav günü mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor.