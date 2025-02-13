ÖSYM duyurdu! MSÜ sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Buna göre 2025-MSÜ sınavına girecek adayların 13 Şubat 2025 saat 15.30'dan itibaren sınav giriş belgelerini edinebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Şubat'ta uygulanacak 2025-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
13 ŞUBAT'TA BELGELER ALINABİLECEK
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin ana sayfasındaki ekrandan ulaşabilecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ sınavına girecek adaylar 13 Şubat 2025 saat 15.30'dan itibaren sınav giriş belgelerini edinebilecekler.
İŞTE ADIM ADIM ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI
ÖSYM AİS sistemine " https://ais.osym.gov.tr " adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adrese giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.
"Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak sınav yerinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca sınav giriş belgenizi yazdırarak sınav günü mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor.