Başkan Erdoğan: Gazze pazarlık konusu olamaz

Başkan Erdoğan düzenlenen zirvede önemli mesajlar verdi (AA)

"ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Ortak bildiri metni ticaret bakanlarımız tarafından imzalandı. Ayrıca kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz, çeşitliliği sağlamamız önemlidir. Hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgenin menfaatine olacaktır.

Her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere, tarım, sağlık alanlarında önemli projelere imza atması bekleniyor. Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Türk müteahhit firmaları Pakistan'da 3,5 milyar doları aşan yatırımlara imza attı. Kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Burada bir gerçeği bilmenizi isterim. Bizim görevimiz siz iş dünyamıza yardımcı olmak, girişimcilerin önlerindeki engelleri kaldırmaktır. Yatırımcılarımızın iki ülke arasındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için her türlü desteği verdik. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Türkiye-Pakistan işbirliği semerelerini tüm alanlarda toplayacağız.

6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 2 depremde 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu zor günümüzde de Pakistan halkının desteğini, dayanışmasını ilk andan itibaren yanımızda hissettik. Şeref kardeşimin şahsında Pakistan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.