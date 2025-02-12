Başkan Erdoğan hediye etmişti: Malezya Başbakanı ile TOGG'da gülümseten diyalog
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği TOGG'u kullandı. İki lider arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. İbrahim, Erdoğan'a 'Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım' ifadelerini kullanırken, TOGG'a övgüler yağdırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Enver'e "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.
ENVER İBRAHİM, DİREKSİYONA GEÇTİ
Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Başkan Erdoğan ile Enver, Togg önünde fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.
TOGG'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Bilal Erdoğan'ın da arka koltuğa geçtiği anlar kameralarla kayıt altına alındı. Tebessüm ettiren diyalogların yaşandığı o anlarda Erdoğan, İbrahim'e Togg'u nasıl bulduğunu sordu. İbrahim ise "Araç çok iyi, çok sessiz" dedi.
"BENİM SÜRÜŞÜME GÜVENDİĞİNİZ İÇİN ŞAŞIRDIM"
İbrahim'in "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" sözlerine Başkan Erdoğan "Neden?" yanıtını verdi.
Malezya Başbakanı ise bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben çok fazla araba sürmediğim için. Bir de biz de genelde sürücü sağ tarafta. Georgetown'da ders verdiğim zaman araba sürüyordum ama çok az."
Eşinin araba sürmeden önce kendisine "Emin misin?" diye sorduğunu dile getiren Malezya Başbakanı, "Azize de bana sordu kullanmak zorunda mısın diye. O bana pek güvenmiyor." ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan ise Enver İbrahim'e esprili bir yanıt vererek, "O zaman biz inelim." dedi ve o anlar renkli görüntülere sahne oldu.