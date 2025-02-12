Başkan Erdoğan hediye etmişti: Malezya Başbakanı ile TOGG’da gülümseten diyalog

Fotoğraf: Video ekran görüntüsü

"BENİM SÜRÜŞÜME GÜVENDİĞİNİZ İÇİN ŞAŞIRDIM"

İbrahim'in "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" sözlerine Başkan Erdoğan "Neden?" yanıtını verdi.

Malezya Başbakanı ise bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben çok fazla araba sürmediğim için. Bir de biz de genelde sürücü sağ tarafta. Georgetown'da ders verdiğim zaman araba sürüyordum ama çok az."

Eşinin araba sürmeden önce kendisine "Emin misin?" diye sorduğunu dile getiren Malezya Başbakanı, "Azize de bana sordu kullanmak zorunda mısın diye. O bana pek güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan ise Enver İbrahim'e esprili bir yanıt vererek, "O zaman biz inelim." dedi ve o anlar renkli görüntülere sahne oldu.