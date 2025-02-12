ABD’den iade kararı! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’de ne bekliyor?
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı lüks ciple çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur ile onu kaçıran annesi Eylem Tok için karar çıktı. ABD anne-oğlun Türkiye'ye iadesine karar verdi. Konuya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 'İlgililer itiraz edebilir, karar kesinleştiğinde iadeleri gerçekleştirilir. Eylem Tok ve oğlu için iade kararı gerçekleşirse iade ABD'den sağlanır' dedi. Bundan sonra ne olacak? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır son bilgileri anlattı.
İstanbul'da geçen yıl mart ayında ehliyetsiz olarak direksiyona geçen 17 yaşındaki Timur Cihantimur, yol kenarında çarptığı Oğuz Murat Aci'nın ölümüne sebep olmuştu. Timur Cihantimur, kazanın ardındın annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. İhbar üzerine Boston'da yakalanan anne-oğulun, 11 ay süren yargılamasının ardından mahkeme Türkiye'ye iade edilmelerine karar verdi.
Konuya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "İlgililer itiraz edebilir, karar kesinleştiğinde iadeleri gerçekleştirilir. Eylem Tok ve oğlu için iade kararı gerçekleşirse iade ABD'den sağlanır" dedi.
Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Eylem Tok ve Timur Cihantimur ne zaman iade edilecek? Katil oğlu ve annesini Türkiye'de neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır değerlendirdi.
KARAR ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA
Ramazan Almaçayır: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında suçluların iadesiyle ilgili olarak hali hazırda bir anlaşma mevcut zaten. Bu anlaşma gereğince suçluların iadesinde herhangi bir problem çıkmıyor. Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iadesi konusunda, Timur CihanTimur'un iadesi konusunda prosedürün artık başladığını söyleyebiliriz. Dün Boston'daki federal mahkemede görülen duruşmada hakim anne ve oğlunun Türkiye'ye iade edilmesine hükmetti. Bununla ilgili olarak da bir rutin prosedür artık işleyecek ancak nihai kararı Amerika Dışişleri Bakanlığı vermiş olacak. İlk etapta şunu belirtelim; maalesef tüm Türkiye'nin tepkisini çeken bir olay yaşanmıştı. Eyüpsultan'daki kazada ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan Timur Cihantimur'un çarpması sonucunda Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş ve dört kişi de yaralanmıştı. Anne oğlunu adalete teslim edeceğine apar topar kaza yerine gidip oradan direk havalimanına ve bulduğu ilk boş uçakla yurt dışına kaçırmıştı.
7 GÜN İÇİNDE BİR İADE TASDİKNAMESİ VERİLECEK
Oğlunun katilinin ve yurt dışına onu kaçıran annenin Türkiye'ye iade edilmesi de baba için en azından bir teselli göstergesi diyebiliriz. Biz de süreci takip ediyor olacağız. Kaldığımız noktada önce ilk uçakta yurt dışına Mısır'a gitmişlerdi. Ardından da Amerika'ya bir kaçış vardı ancak orada daha sonra yapılan ikili görüşmeler, iki ülkenin görevli bürokratları arasındaki yazışmalarda gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Dün Boston'daki federal mahkeme hem Timur Cihantimur'un iade edilmemeyle ilgili talebini reddetti annenin de oğlunun iade edilip işte kefaletle serbest bırakılmayla ilgili talebini de reddetti ve Türkiye'ye iade edilmeleri konusunda bir karar verdi. 7 gün içerisinde ABD hükümetinin mahkemeye bir tasdikname ve iade taahhütnamesi vermesi gerekiyor. Mahkeme bu iade tasdikname ve taahhütnamesini inceledikten sonra bu evrakları Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın müşavirliğine gönderecek. Bu müşavirlikten de daha sonra bakanlık onayıyla işlem başlayacak.
KARARA BAĞLANACAK
Burada gün olarak bir gün verilmiyor ancak kısa sürede bunun karara bağlanması gerekiyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamıştı ilk etapta bu süreçte iadelerinin edileceği. Artık hani iade süreciyle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtmişti. Gelinen süreçte mahkeme başkanı, hakimin delilleri çok sağlam bir şekilde sunduğu bir duruşmadan, davadan bahsediyoruz. Yani, görünen o ki herhangi bir sorun olmadan Dışişleri Bakanlığı tarafından da bu karar onaylandıktan sonra anne ve oğlunun Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek gibi görünüyor.
CEZALAR ARTABİLİR
Bu konuda herkesin beklentisi iade sürecinin onaylanıp Türkiye'ye iade edilmeleri. Çünkü haklarında kırmızı bültende çıkarılmıştı anneyle oğlun. Peki, Türkiye'ye iade edildikten sonra ceza süreci ve gelinen cezalar nasıl olacak? Bunlarla ilgili görünen konular aslında ve verilecek cezalar artabilir. Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmakla birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermenin cezası 2 yıldan 15 yıla kadar. Timur Cihantimur'la ilgili olarak ancak burada olay yerini terk etmesi, kaçması vesaire bunlar mahkeme heyetinin takdirine bağlı bu ceza oranı artabilir.
ANNEYE 3 SUÇTAN CEZA
Anne Eylem Tok'un telefonları topladığı iddia edilmişti ama anne bunların hepsini inkâr ediyordu. Fakat, oradaki diğer yaralı kişilerin ifadeleri doğrultusunda annenin oraya geldiği işte bu konuyla ilgili de ciddi iddialar vardı. Anneyle ilgili Türkiye'deki hukuki süreçte de aslında üç ayrı noktadan bir cezalandırma olabilir.
İADE BEKLENİYOR
Suçluyu kayırma, delilleri yok etme ve yer değiştirme. Bunların kalem kalem bakıldığında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları var. Tabii ki bu süre zarfında yine bu yaralıların verdiği beyanlar devam eden soruşturma kapsamında bu cezaların üst sınırdan uygulanma durumu da olabilir. Çünkü artık mahkemeler tabii ki yazılan kanunlara göre hakimler, savcılar sevk ya da karar maddelerini okuyorlar ancak bir de işin vicdani boyutu var. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken bir durumdu Oğuz Murat Aci'nın hayatını bu şekilde kaybetmesi. Tabii ki bu cezalar üst sınırdan bir cezalandırma mı olacak? Buradaki iddianame savcılık makamında nasıl bir iddianame hazırlanacak? Bunları göreceğiz. İade sürecine kadar şu anda nerede kalacaklar? Yine tutuklu olarak anne ve oğlun Amerika'daki tutukluluk halleri devam edecek. O prosedür ve yazışmaların ardından son karar nasıl olacak biz de hep birlikte merak ediyor olacağız. Ancak şunu belirtiyor yetkililer; Amerika'daki artık federal mahkemenin bu şekilde delilleri göstererek bir karar vermesi anne ve oğlunun Türkiye'ye iade edileceği yönünde beklentiyi de arttırmış durumda.