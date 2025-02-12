ABD’den iade kararı! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’de ne bekliyor?

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İADE BEKLENİYOR

Suçluyu kayırma, delilleri yok etme ve yer değiştirme. Bunların kalem kalem bakıldığında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları var. Tabii ki bu süre zarfında yine bu yaralıların verdiği beyanlar devam eden soruşturma kapsamında bu cezaların üst sınırdan uygulanma durumu da olabilir. Çünkü artık mahkemeler tabii ki yazılan kanunlara göre hakimler, savcılar sevk ya da karar maddelerini okuyorlar ancak bir de işin vicdani boyutu var. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken bir durumdu Oğuz Murat Aci'nın hayatını bu şekilde kaybetmesi. Tabii ki bu cezalar üst sınırdan bir cezalandırma mı olacak? Buradaki iddianame savcılık makamında nasıl bir iddianame hazırlanacak? Bunları göreceğiz. İade sürecine kadar şu anda nerede kalacaklar? Yine tutuklu olarak anne ve oğlun Amerika'daki tutukluluk halleri devam edecek. O prosedür ve yazışmaların ardından son karar nasıl olacak biz de hep birlikte merak ediyor olacağız. Ancak şunu belirtiyor yetkililer; Amerika'daki artık federal mahkemenin bu şekilde delilleri göstererek bir karar vermesi anne ve oğlunun Türkiye'ye iade edileceği yönünde beklentiyi de arttırmış durumda.