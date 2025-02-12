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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 11:22 Güncelleme: 12.02.2025 11:57
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Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatı ile 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" denildi.

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Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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