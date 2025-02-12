Başkan Erdoğan’ın sesinden Mehter Marşı! Endonezya’da renkli anlar

ENDONEZYA'DA MEHTER MARŞI

Erdoğan'ın onuruna verilen akşam yemeğinde ise liderler ve heyetler bir araya geldi. Yemeğin müzik programında, her iki ülkenin kültürel sembolik eserleri dinletildi ve bunlar arasında Mehter Marşı da yer aldı.

ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nın çalındığı esnada marşa sözleriyle eşlik etti. Bu anlar, kameralara yansıdığı gibi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.