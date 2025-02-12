Başkan Erdoğan'ın sesinden Mehter Marşı! Endonezya'da renkli anlar
Başkan Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turunda Malezya'dan sonra Endonezya'ya geçti. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüşen Erdoğan iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandığı açıkladı. Erdoğan, onuruna verilen yemekte Mehter Marşı çalındığı sırada marşa sözleriyle eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya'dan sonra Endonezya'ya geçti.
ENDONEZYA İLE 13 ANLAŞMA
Burada, resmi bir törenle karşılanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşmelerde bulundu. İki lider, iki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzaladı.
ENDONEZYA'DA MEHTER MARŞI
Erdoğan'ın onuruna verilen akşam yemeğinde ise liderler ve heyetler bir araya geldi. Yemeğin müzik programında, her iki ülkenin kültürel sembolik eserleri dinletildi ve bunlar arasında Mehter Marşı da yer aldı.
ERDOĞAN EŞLİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nın çalındığı esnada marşa sözleriyle eşlik etti. Bu anlar, kameralara yansıdığı gibi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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