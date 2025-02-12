Çamlıca'da lapa lapa kar! A Haber canlı yayınında eğlenceli görüntüler
Ülke genelinde karlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul Çamlıca'da da kar yağışı etkili oluyor. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Canlı yayında ekiplerimiz ile vatandaşlar arasında renkli anlar yaşandı.
İstanbul'da dün Avrupa Yakası'nda etkisini gösteren kar yağışı Anadolu Yakası'na geçiş yaptı ve etkisi arttırıyor. Özellikle yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağışı var.
Ekiplerimizden Mustafa Kadir Mercan Çamlıca Tepesi'nde yaşananları aktarırken vatandaşlara da mikrofon uzattı. Halk ile A Haber muhabirimiz arasında kat topu savaşı anında renkli anlar yaşandı. İşte tüm detaylar.
Mustafa Kadir Mercan: 2 saatten beri aralıksız bir şekilde Çamlıca tepesine kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün sabah saatlerinden itibaren aslında İstanbul'da etkili olmuştu kar yağışı. Sonrasında öğlen saatlerinde bu etkisini giderek arttırmıştı. Gece saatlerinde ise yağmura dönmüştü.
HARİKA MANZARALAR
Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar ile birlikte şu anda Çamlıca Tepesi'nde bulunuyoruz ve harika manzaralar var. Buraya gelen vatandaşlar salebini içerek bu anın tadını çıkarıyorlar. Bir yandan da, hem küçük çocuklar, hem de aileleri hem kardan adam yapıyorlar hem de kar topu savaşı yapıyorlar.
KAR YAĞIŞINA 1 HAFTA ARA
Uzmanlar bugün kar yağışının son günü olduğunu söylüyorlar. Bugün gece saatlerinden sonra bu kar yağışı yerini yağmura bırakacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek. Fakat kar yağışı İstanbul'u tamamen terk etmeyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaklaşık 1 hafta sonra bu kar yağışının tekrar geri geleceğini söylüyor. Sadece Türkiye'deki basın mensupları değil uluslararası basın mensuplarının da bu tepeye geldiklerini söyleyebiliriz.
A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şunları söyledi:
Kızlarımı getirdim, bugün okul tatil. Onun haricinde mükemmel bir hava var, yumuşak bir hava var. Ben Libadiye'de oturuyorum orada maalesef kar yok. Yağmur yağıyor. Kar deyince Çamlıca Tepesi. Yazın serinlik deyince yine Çamlıca. Burası çok güzel. Havalar soğuk da değil, yumuşak. Çok güzel de üşütmeyen bir hava var. Yumuşak da kar var. Tadını çıkarıyoruz.
VATANDAŞLARLA RENKLİ ANLAR
Mustafa Kadir Mercan kendisine kar topu atan vatandaşa, "Tamam atma. Gözünü seveyim atma" derken bir kişi de soğuk havada çalışan ve haber nöbetini sürdüren ekibimize salep ikram etmek istedi. Suriyeli 10 yaşındaki bir çocuk da kar heyecanını yine mikrofonlarımızla paylaştı.