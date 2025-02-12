Çamlıca’da lapa lapa kar! A Haber canlı yayınında eğlenceli görüntüler

Karın tadı salep ile çıkar / A Haber

A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şunları söyledi:

Kızlarımı getirdim, bugün okul tatil. Onun haricinde mükemmel bir hava var, yumuşak bir hava var. Ben Libadiye'de oturuyorum orada maalesef kar yok. Yağmur yağıyor. Kar deyince Çamlıca Tepesi. Yazın serinlik deyince yine Çamlıca. Burası çok güzel. Havalar soğuk da değil, yumuşak. Çok güzel de üşütmeyen bir hava var. Yumuşak da kar var. Tadını çıkarıyoruz.