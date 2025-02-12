Çelik Kubbe'de geliştirme çalışmaları devam ederken olası tehditlere karşı ileriki süreçlerde kabiliyetlerini artıracak. (AA)

"ROKETSAN İHRACATI HIZLANACAK"

2024 yılında ROKETSAN için oldukça başarılı bir yıl olduğunun altını çizen İkinci, "Önümüzdeki süreçlerde ROKETSAN'ın ihracatı hızla artacak. Şuan dolar bazında her yıl yüzde 30'luk bir büyüme kaydetmektedir. Bu büyüme uluslararası pazarda hak ettiğimiz konuma hızla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemlerinin karışık sistemler olduğunu belirten İkinci, "Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini hayata geçiren ve sahada oldukça başarılı şekilde kullanılan bir ülke konumuna geldi. Alçak irtifada Sungur Hava Savunma Füzesi, alçak ve orta irtifada HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri, yüksek irtifada ise SİPER hava savunma sistemi başarıyla kullanılıyor." dedi.