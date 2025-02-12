Çelik Kubbe'de son aşama! Hem ana vatan hem de mavi vatanı savunacak
Türkiye, hava sahasının tamamını kapsayan 'güvenlik şemsiyesi'nde sona yaklaşıyor. 'Çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya' ve 'çok kısa menzilden uzun menzile' kadar uzanan tehditlere karşı geliştirilen bu sistemin en önemli unsurlarından biri olan Çelik Kubbe projesinin en kısa sürede tamamlanacağı müjdelendi.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayii'nde Küresel Strateji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda savunma sanayiindeki ihracat stratejileri ve geçtiğimiz yıl ihracat dönemi ele alındı.
7 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPILDI
İkinci, 2024 yılında 7 milyar dolar ihracat yapıldığını dile getirerek, "Bu rakam en kısa sürede 10, hatta 20 milyar dolara ulaşabileceğine inanıyorum" dedi.
"1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALADIK"
Savunma sanayiindeki ihracatların geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Murat İkinci, stratejilerini tartıştıklarını ve 2024 yılında sadece 1 milyar dolardan fazla ihracat sözleşmesinin imzalandığını belirtti.
"ROKETSAN İHRACATI HIZLANACAK"
2024 yılında ROKETSAN için oldukça başarılı bir yıl olduğunun altını çizen İkinci, "Önümüzdeki süreçlerde ROKETSAN'ın ihracatı hızla artacak. Şuan dolar bazında her yıl yüzde 30'luk bir büyüme kaydetmektedir. Bu büyüme uluslararası pazarda hak ettiğimiz konuma hızla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Hava savunma sistemlerinin karışık sistemler olduğunu belirten İkinci, "Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini hayata geçiren ve sahada oldukça başarılı şekilde kullanılan bir ülke konumuna geldi. Alçak irtifada Sungur Hava Savunma Füzesi, alçak ve orta irtifada HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri, yüksek irtifada ise SİPER hava savunma sistemi başarıyla kullanılıyor." dedi.
SADECE ANA VATAN DEĞİL MAVİ VATANI DA SAVUNACAK
Yerli ve milli olanaklarla hava savunma sistemi için geliştirilen Çelik Kubbe, Türkiye'yi sadece ana vatanda değil mavi vatanda da koruyan komplike bir savunma sistemi olduğu dile getirildi. İkinci, "Özellikle gemilerimizin üzerinde hava savunma sistemleriyle birlikte Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ile milli füzelerin koordineli olarak Çelik Kubbe'ye entegre olacağını ve kabiliyetlerinin daha ileri seviyeye taşınacağı" vurgulandı.
ÇELİK KUBBE KABİLİYETLERİNİ ARTIRACAK
İkinci, "Çelik Kubbe'nin ASELSAN, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor. Çelik Kubbe'nin tamamlanmasıyla kısa sürede değişen tehditlere karşı kabiliyetlerinin artırılacağı" sözlerine yer verildi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEM
Yerli ve milli Çelik Kubbe katmanlı hava savunma sistemi, tüm algılayıcı ve silah donanım sistemleriyle entegre olarak ortak hava sahasında buluşacak. Çelik kubbe sinyallerin gerçek zamanlı harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulacak.