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Çelik Kubbe'de son aşama! Hem ana vatan hem de mavi vatanı savunacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 10:41 Güncelleme: 12.02.2025 12:06
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Çelik Kubbe’de son aşama! Hem ana vatan hem de mavi vatanı savunacak

Türkiye, hava sahasının tamamını kapsayan 'güvenlik şemsiyesi'nde sona yaklaşıyor. 'Çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya' ve 'çok kısa menzilden uzun menzile' kadar uzanan tehditlere karşı geliştirilen bu sistemin en önemli unsurlarından biri olan Çelik Kubbe projesinin en kısa sürede tamamlanacağı müjdelendi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayii'nde Küresel Strateji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda savunma sanayiindeki ihracat stratejileri ve geçtiğimiz yıl ihracat dönemi ele alındı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'nin yapımında son aşamaya gelindiğini belirti. (AA) ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'nin yapımında son aşamaya gelindiğini belirti. (AA)

7 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPILDI

İkinci, 2024 yılında 7 milyar dolar ihracat yapıldığını dile getirerek, "Bu rakam en kısa sürede 10, hatta 20 milyar dolara ulaşabileceğine inanıyorum" dedi.

Çelik Kubbe yapımı tamamlandığında ana vatan ve mavi vatanı koruyacak. (AA) Çelik Kubbe yapımı tamamlandığında ana vatan ve mavi vatanı koruyacak. (AA)

"1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALADIK"

Savunma sanayiindeki ihracatların geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Murat İkinci, stratejilerini tartıştıklarını ve 2024 yılında sadece 1 milyar dolardan fazla ihracat sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

Çelik Kubbe'de geliştirme çalışmaları devam ederken olası tehditlere karşı ileriki süreçlerde kabiliyetlerini artıracak. (AA) Çelik Kubbe'de geliştirme çalışmaları devam ederken olası tehditlere karşı ileriki süreçlerde kabiliyetlerini artıracak. (AA)

"ROKETSAN İHRACATI HIZLANACAK"

2024 yılında ROKETSAN için oldukça başarılı bir yıl olduğunun altını çizen İkinci, "Önümüzdeki süreçlerde ROKETSAN'ın ihracatı hızla artacak. Şuan dolar bazında her yıl yüzde 30'luk bir büyüme kaydetmektedir. Bu büyüme uluslararası pazarda hak ettiğimiz konuma hızla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemlerinin karışık sistemler olduğunu belirten İkinci, "Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini hayata geçiren ve sahada oldukça başarılı şekilde kullanılan bir ülke konumuna geldi. Alçak irtifada Sungur Hava Savunma Füzesi, alçak ve orta irtifada HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri, yüksek irtifada ise SİPER hava savunma sistemi başarıyla kullanılıyor." dedi.

2024 yılında ROKETSAN başarılı bir yıla imza atarak yüzde 30 oranında büyüme kaydetti. (AA) 2024 yılında ROKETSAN başarılı bir yıla imza atarak yüzde 30 oranında büyüme kaydetti. (AA)

SADECE ANA VATAN DEĞİL MAVİ VATANI DA SAVUNACAK

Yerli ve milli olanaklarla hava savunma sistemi için geliştirilen Çelik Kubbe, Türkiye'yi sadece ana vatanda değil mavi vatanda da koruyan komplike bir savunma sistemi olduğu dile getirildi. İkinci, "Özellikle gemilerimizin üzerinde hava savunma sistemleriyle birlikte Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) ile milli füzelerin koordineli olarak Çelik Kubbe'ye entegre olacağını ve kabiliyetlerinin daha ileri seviyeye taşınacağı" vurgulandı.

Çelik Kubbe'nin ASELSAN, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumlarla iş birliği çalışmaları devam ediyor. (AA)Çelik Kubbe'nin ASELSAN, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumlarla iş birliği çalışmaları devam ediyor. (AA)

ÇELİK KUBBE KABİLİYETLERİNİ ARTIRACAK

İkinci, "Çelik Kubbe'nin ASELSAN, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ediyor. Çelik Kubbe'nin tamamlanmasıyla kısa sürede değişen tehditlere karşı kabiliyetlerinin artırılacağı" sözlerine yer verildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEM

Yerli ve milli Çelik Kubbe katmanlı hava savunma sistemi, tüm algılayıcı ve silah donanım sistemleriyle entegre olarak ortak hava sahasında buluşacak. Çelik kubbe sinyallerin gerçek zamanlı harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulacak.

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