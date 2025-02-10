CHP’de ön seçim krizi! Mansur Yavaş’tan flaş karar | 3’lü görüşmenin perde arkası A Haber’de

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını açıkladı.

3'LÜ GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI A HABER'DE

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, "Dün 2,5 saat süren bir görüşme oldu. Nasıl bir sonuç çıkacağı merak ediliyordu. Zaten görüşme öncesi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel kendi tezlerinin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşmışlardı. Mansur Yavaş ön seçime ve adayın erken açıklanmasındaki noktasındaki itirazlarını ve çekincelerini dile getirmişti. Bu yapılan görüşmede Yavaş, bizzat bu düşüncelerini bildirdi. Yavaş, Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi. Bir kez daha bu düşüncesini ifade etti. Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin bu ön seçime katılmayacağını ifade etti. Bugün zaten CHP'de Parti Meclisi toplantısı var. Ön seçime ilişkin bir takvimin açıklanması bekleniyordu. PM öncesi Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmayacağını açıklaması şüphesiz bu anlamda önemli." şeklinde konuştu.