Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a hapis cezası!

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Zeydan katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.



Zeydan'ın avukatı da esasa ilişkin savunma yapmak için süre ve reddihakim talebinde bulundu.



Talepleri reddeden mahkeme, Zeydan'ın silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçundan 5 yıl, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.



Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından karar bozulmuştu.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.