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Trafik kurallarında yeni düzenleme! Magandalık yapanlara hapis cezası yolda

Son dönemde trafikte artan yol kesme, araç durdurma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi magandalıklara karşı daha sert önlemler geliyor. Yeni düzenlemeyle trafik suçlarına yönelik cezalar ağırlaştırılarak cezasızlık algısına son verilecek. Kurallara uymayan sürücüler artık sadece para cezasıyla değil, hapis cezasıyla da karşı karşıya kalacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:07
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Trafik kurallarında yeni düzenleme! Magandalık yapanlara hapis cezası yolda

Trafikte yol kesme, araç durdurma, ehliyetsiz araç kullanma gibi kasıtlı olarak trafik suçlarını arttırıcı durumlara yeni yaptırımlar uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Buna göre trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması ve kurallara uymayan sürücüler için hapis cezasının uygulanacağı belirtildi.

Trafikte magandalık yapan sürücülere yönelik yeni ceza sistemi geliyor. (AA) Trafikte magandalık yapan sürücülere yönelik yeni ceza sistemi geliyor. (AA)

CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALDIRILACAK

Trafikte artan magandalıklara ilişkin 3 önemli düzenlemenin hazırlanıyor. Buna göre yürürlüğe girmesiyle beklenen kararlarda ehliyetsiz araç kullanma, kaza yapıp kaçma, yol kesme, ambulansa yol vermeme, vatandaşların sopa vb. saldırıları, araçtan indirme, ulaşım hareketini engelleme gibi magandalıkların önü kesilecek ve cezalar katlanacak. Alınacak bu önlemlerle cezasızlık algısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafiği tehlike atarak kural ihlalinde bulunan sürücüler için cezasızlık algısı ortadan kaldırılarak yaptırımlar artırılacak. (AA)Trafiği tehlike atarak kural ihlalinde bulunan sürücüler için cezasızlık algısı ortadan kaldırılarak yaptırımlar artırılacak. (AA)
HAPİS CEZASI GELİYOR

Yeni yargı paketinde özellikle trafik kurallarına uymayan sürücülere yaptırımlar daha da artırılarak hapis cezasının yürürlüğe girmesi gündemde... SABAH'ta yer alan habere göre yapılacak değişiklikle ulaşım araçlarının hareketlerinin engellenmesi, alıkonması bakımından cezalar daha da caydırıcı hale gelirken kaza yapıp kaçan sürücülere ve ehliyetsiz araç kullananlara da hapis cezası verilecek.

1 ila 3 yıla kadar hapis cezası alt ve üst sınırları değiştirilecek ve suç unsurlarına devam eden sürücüler için cezaevinde kalmaları sağlanacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında trafik kurallarına uymayan sürücülere hapis cezasının getirilmesi planlanıyor. (AA)Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında trafik kurallarına uymayan sürücülere hapis cezasının getirilmesi planlanıyor. (AA)
PARA CEZASI VE PUAN DÜŞÜRME UYGULANIYOR

Şu anda kaza yapan ya da kaçan sürücülere 2 bin 170 TL para cezası uygulanırken sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı kesiliyor. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 706 TL belirleniyor. Ancak kaza anından sonra sürücülerin alkollü olup olmadıkları anlaşılmadığından caydırıcı bir ceza verilemiyor. Bu durum göz önünde bulundurularak ehliyete el koyma, ceza ücretlerinin artırılması ve hapis cezası verilmesi planlanıyor.

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