Trafik kurallarında yeni düzenleme! Magandalık yapanlara hapis cezası yolda

Trafikte yol kesme, araç durdurma, ehliyetsiz araç kullanma gibi kasıtlı olarak trafik suçlarını arttırıcı durumlara yeni yaptırımlar uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Buna göre trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması ve kurallara uymayan sürücüler için hapis cezasının uygulanacağı belirtildi.

Trafikte artan magandalıklara ilişkin 3 önemli düzenlemenin hazırlanıyor. Buna göre yürürlüğe girmesiyle beklenen kararlarda ehliyetsiz araç kullanma, kaza yapıp kaçma, yol kesme, ambulansa yol vermeme, vatandaşların sopa vb. saldırıları, araçtan indirme, ulaşım hareketini engelleme gibi magandalıkların önü kesilecek ve cezalar katlanacak. Alınacak bu önlemlerle cezasızlık algısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafiği tehlike atarak kural ihlalinde bulunan sürücüler için cezasızlık algısı ortadan kaldırılarak yaptırımlar artırılacak. (AA)

HAPİS CEZASI GELİYOR

Yeni yargı paketinde özellikle trafik kurallarına uymayan sürücülere yaptırımlar daha da artırılarak hapis cezasının yürürlüğe girmesi gündemde... SABAH'ta yer alan habere göre yapılacak değişiklikle ulaşım araçlarının hareketlerinin engellenmesi, alıkonması bakımından cezalar daha da caydırıcı hale gelirken kaza yapıp kaçan sürücülere ve ehliyetsiz araç kullananlara da hapis cezası verilecek.

1 ila 3 yıla kadar hapis cezası alt ve üst sınırları değiştirilecek ve suç unsurlarına devam eden sürücüler için cezaevinde kalmaları sağlanacak.