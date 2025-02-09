CHP’de cumhurbaşkanı adayı kriz: Üç isim masaya oturacak

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, aday belirleme sürecini görüşmek üzere bir araya gelecek (AA)

MANSUR YAVAŞ: ADAYLIK İÇİN ERKEN

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek, aday belirleme sürecinin erken olduğunu vurguladı. Yavaş, son dönemde Özgür Özel ile birden fazla görüşme gerçekleştirse de, adaylık konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN "ÖN SEÇİM" VURGUSU

Ekrem İmamoğlu ise parti içinde yapılacak bir ön seçimin önemine dikkat çekerek, aday belirleme sürecinin şeffaf olması gerektiğini savundu. Özgür Özel de erken seçim ihtimaline karşı adayın erkenden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.