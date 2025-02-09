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CHP'de cumhurbaşkanı adayı kriz: Üç isim masaya oturacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 12:08 Güncelleme: 09.02.2025 12:15
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CHP’de cumhurbaşkanı adayı kriz: Üç isim masaya oturacak

CHP’de cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci kriz yarattı. Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adayın parti üyeleriyle yapılacak ön seçimle belirlenmesini isterken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş anketlere göre karar verilmesi gerektiğini savunuyor. Parti içindeki belirsizlik sürerken adaylık krizinin yaşandığı süreçte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bugün bir araya gelerek süreci ele alacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

CHP'DE GÜNDEM: ADAY KİM OLACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayın parti üyeleri tarafından belirleneceğini açıklamasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabet kızıştı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, aday belirleme sürecini görüşmek üzere bir araya gelecek (AA)Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, aday belirleme sürecini görüşmek üzere bir araya gelecek (AA)

MANSUR YAVAŞ: ADAYLIK İÇİN ERKEN

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek, aday belirleme sürecinin erken olduğunu vurguladı. Yavaş, son dönemde Özgür Özel ile birden fazla görüşme gerçekleştirse de, adaylık konusunda kesin bir karar alınmadığını ifade etti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN "ÖN SEÇİM" VURGUSU

Ekrem İmamoğlu ise parti içinde yapılacak bir ön seçimin önemine dikkat çekerek, aday belirleme sürecinin şeffaf olması gerektiğini savundu. Özgür Özel de erken seçim ihtimaline karşı adayın erkenden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı süreci farklı görüşler nedeniyle tartışmalara neden oluyor.CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı süreci farklı görüşler nedeniyle tartışmalara neden oluyor.

YAVAŞ: ÖN SEÇİM YAPILACAKSA GENİŞ KATILIMLI OLMALI

CHP kulislerinde, Mansur Yavaş'ın ön seçime yalnızca parti üyelerinin değil, tüm seçmenlerin katılımının sağlanması gerektiği yönünde bir öneri sunduğu konuşuluyor. Ayrıca, Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kamuoyu yoklamalarına dayalı bir değerlendirme yaparak, anket sonuçlarını paylaşması bekleniyor.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın bir araya gelerek aday belirleme sürecine ilişkin bugün görüşmelerde bulunması planlanıyor. Toplantıda, İmamoğlu ve Özel'in Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya TBMM Başkanlığı gibi alternatif öneriler sunabileceği, Yavaş'ın ise güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili görüşlerini paylaşacağı belirtiliyor.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde atılacak adımlar merakla bekleniyor.CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde atılacak adımlar merakla bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA: HENÜZ ERKEN

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için henüz erken olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, parti içinde birlik ve bütünlüğün korunması gerektiğini dile getirdi.

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