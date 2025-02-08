MİT Başkanı Kalın’dan diplomasi trafiği! İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri ile görüştü

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Kalın, başkent Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan ile bir araya geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.





Taraflar, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin yakın ve kardeşçe olduğunu vurgulayarak, birçok konuda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirtti.