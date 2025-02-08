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MİT Başkanı Kalın'dan diplomasi trafiği! İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.02.2025 18:16 Güncelleme: 08.02.2025 19:10
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MİT Başkanı Kalın’dan diplomasi trafiği! İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere İran'a geldi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)


Kalın, başkent Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadiyan ile bir araya geldi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki son durum ele alındı.

MİT Başkanı Kalın’dan diplomasi trafiği! İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri ile görüştü

Taraflar, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin yakın ve kardeşçe olduğunu vurgulayarak, birçok konuda ortak bakış açısına sahip olduklarını belirtti.

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MİT Başkanı Kalın’dan diplomasi trafiği! İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri ile görüştü MİT Başkanı Kalın’dan diplomasi trafiği! İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri ile görüştü MİT Başkanı Kalın’dan diplomasi trafiği! İran Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri ile görüştü
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