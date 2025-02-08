Kurtulmuş: Filistin, Trump’ın satılık kupon arazisi değil!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinlikte Filistin meselesine dair sert açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Filistin toprakları, Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin vatanıdır, Trump ve şirketlerinin satılık kupon arazileri değildir" diyerek İsrail'in Gazze politikalarına tepki gösterdi.

Netanyahu hükümetinin yeni planlarına da değinen Kurtulmuş, "Bir buçuk yıl süren saldırılar sonrası uluslararası kamuoyunda mahcup duruma düşen Netanyahu ve ekibi, Gazze'yi bir sayfiye yeri gibi pazarlamaya çalışıyor. Ancak Gazze kıyamete kadar Gazze'lilerin olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin davasını milli bir mesele olarak gördüğünü belirten Kurtulmuş, Sultan Abdülhamid Han, Selahattin Eyyubi ve Hazreti Ömer'in mirasına sahip çıkacaklarını vurguladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı kararları insanlık adına önemli bir gelişme olarak nitelendirdi ve Netanyahu'nun bir gün uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi.

Kurtulmuş, Suriye meselesine de değinerek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, kapsayıcı bir yönetim ve tek bir milli ordu kurulması öncelikli hedefimizdir" dedi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği yarışmalar kapsamında dereceye giren eser sahiplerine ödülleri takdim edilirken, programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da mevcut toplu sözleşme yasasının değişmesi gerektiğini belirterek TBMM'ye çağrıda bulundu.