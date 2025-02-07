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Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.02.2025 09:23 Güncelleme: 07.02.2025 11:02
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Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde...

AK Parti'de il kongreleri süreci sürerken, bugün gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi. 39 ilçede ilçe başkanları ve yönetimlerin belirlenmesinin ardından bugünkü etkinlikte mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin görevini Abdullah Özdemir’e devredecek. Öte yandan bugünkü konuşmasında Başkan Erdoğan'ın kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor. İşte detaylar...

AK Parti'de il kongreleri süreci devam ederken, İstanbul'da büyük gün geldi. 39 ilçede ilçe başkanları ve yönetimlerinin belirlenmesinin ardından gözler, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

GÖREVİ ÖZDEMİR DEVRALACAK

Kongre, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevini Abdullah Özdemir'e devretmesi bekleniyor.

Kabaktepe, kongreye tüm İstanbulluları davet ederken, Abdullah Özdemir de yeni dönemde mevcut projelere yenilerini ekleyerek çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Osman Nuri Kabaktepe ve Abdullah Özdemir (AA)Osman Nuri Kabaktepe ve Abdullah Özdemir (AA)

10 BİN KİŞİ KATILACAK

Kongrede 600 delegenin oy kullanması planlanırken, organizasyona yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

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