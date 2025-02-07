Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? Gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde...
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AK Parti'de il kongreleri süreci sürerken, bugün gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi. 39 ilçede ilçe başkanları ve yönetimlerin belirlenmesinin ardından bugünkü etkinlikte mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin görevini Abdullah Özdemir’e devredecek. Öte yandan bugünkü konuşmasında Başkan Erdoğan'ın kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor. İşte detaylar...
GÖREVİ ÖZDEMİR DEVRALACAK
Kongre, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevini Abdullah Özdemir'e devretmesi bekleniyor.
Kabaktepe, kongreye tüm İstanbulluları davet ederken, Abdullah Özdemir de yeni dönemde mevcut projelere yenilerini ekleyerek çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.