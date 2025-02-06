Haberler Tıkla Haberleri Felaketin yaraları sarılıyor! Depremzededen Başkan Erdoğan'a teşekkür: Evlat atıyor ama devlet atmıyor

Felaketin yaraları sarılıyor! Depremzededen Başkan Erdoğan'a teşekkür: Evlat atıyor ama devlet atmıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde felaketin derinden etkilediği illerden Kilis'te afetzedeler yapılan yeni yuvalarına kavuştu. Onlardan biri de Hüsne Beşenk oldu. Evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Beşenk devletin her zaman yanlarında olduklarını belirterek "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu, iyi ki var. İyi ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı" şeklinde konuştu.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 21:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:13
ABONE OL
DEPREMZEDEDEN BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni evine kavuşan Hüsne Beşenk, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

AFETZEDELERE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında Kilis'te inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Bak, ziyaretleri kapsamında Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedelerin evlerine de konuk oldu.

Afetzedelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Bak, durumlarını sordu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ATMADI BİZİ"

Afetzedelerden Hüsne Beşenk, evine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi. Hüsne Beşenk, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Allah başımızdan eksik etmesin. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu. Teşekkür ederim hepinize, başta Cumhurbaşkanımıza. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin. İyi ki var. İyi ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımızla onur ve gurur duyuyoruz. Bizleri sahipsiz bırakmadı. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA