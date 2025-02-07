Başkan Erdoğan: Ey Ekrem Efendi! Bizim icraatlarımıza senin hayallerin ulaşamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenirken 'Ey Ekrem Efendi! Bizim icraatlarımıza senin hayallerin ulaşamaz' ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Gelirken bilboardlarda bir şeyler gördüm İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem Efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem! Şimdi aynı azim ve kararlılıkla aynı hizmet aşkıyla çalışarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere götüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

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