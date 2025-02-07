Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'daki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Nevzat Bahtiyar hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bakanlık konuyla ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Narin Güran davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı istinafa dilekçe gönderdiği belirtildi.
HUKUKA UYGUN OLMADIĞI VURGULANDI
Dilekçede, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.
Sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.
DİLEKÇE İSTİNAFA GÖNDERİLDİ
Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz." denildi.
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